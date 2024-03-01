缺血風暴3／台灣捐血率世界第一也沒用　專家曝不當輸血習慣

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從上圖可見，台灣每千人的紅血球用量是51.3，是日本的2倍，韓國的1.3倍；台灣血小板用量每千人為12.6，用量是日本的1.8倍；台灣血漿用量每千人高達25.3，用量高過日本3倍以上，也超過韓國約2.5倍。
另外，台灣輸血學會根據去（2023）年底做的統計更發現，台灣的醫學中心血漿和紅血球用量是美國的3倍，血小板用量更是美國的5倍以上，而且血漿和紅血球用量皆持續上升。
📍台灣用血量超高 不當輸血習慣、就醫人口多是關鍵
雖然從病患身體狀況到病史、病況，都是case by case，國內也尚未有數據研究原因，不過從醫檢師、醫師的口中到研究調查，還是能歸納出不恰當輸血習慣和就醫人口多兩大原因。
「輸血你會有馬上見效，覺得『哇！真的比較有元氣』，因為他帶氧功能真的增快很多」林口長庚檢驗醫學部主任闕宗熙，同時也是台灣輸血學會理事長，說的是從前有少數小醫院會有「輸血補元氣」的「療法」，甚至應病人要求下輸血的情況。
另一種則是未更新的輸血觀念，闕宗熙也分享自己當實習醫師時，被教導的「10、30原則」，就是血色素小於10然後血球比容（HCT）如果小於30，那就要輸血。他說「現在的觀念是能夠不輸血，就盡量不要輸血，因為輸血不全然只有好處，也有壞處」。
一般來說，人體血色素的正常值約為12-13 g/dL以上，從前寬鬆性輸血的做法是血色素低於10 g/dL就啟動輸血，現在則建議輸血的時機為病人血色素7-8 g/dL以下，但闕宗熙觀察部分資深的醫師沒接收到這些新的觀念，或無法馬上改變診斷習慣。
其實從2021年《台灣臨床醫師輸血醫學認知情形》研究中發現，不僅整體醫師的輸血醫學認知表現不如預期，資深醫師的表現也未必優於年輕醫師，由於資深醫師負責教導年輕醫師，並做輸血決策，因此也應確保資深醫師有足夠的輸血醫學認知，才不會讓不當的輸血認知「代代相傳」，成為惡性循環。
闕宗熙認為確實需加強醫師的輸血認知「我們曾經碰過，你隨便把一個年輕醫生叫過來，問他『紅血球一袋多少CC？』他也不知道啊，『那血小板是什麽顏色？』他也不知道」，闕宗熙分析，有些醫師會看醫囑，卻不知道血液運作。這案例也凸顯，並非所有醫師都清楚血品成分是如何改善病患狀況。
「以前70歲的就不做心臟手術了，現在我每天門診病人都70歲以上的，我前陣子（有病患）90歲也開心臟（手術）啊！」台大心血管外科兼任主治醫師王植賢，以心臟外科狀況提出不同看法。他解釋因為醫療技術和科技化醫材，現今個別手術的失血量和用血量已大幅減少，甚至常有心臟外科手術不用輸血；但王植賢觀察，相較從前，無論是看診人數、手術人數，或診斷的出的疾病，都有上升趨勢，因此他指出「是不是我們的醫療需求增加了，而非濫用或個別手術使用增加輸血？」。
📍「分配不夠、不恰當輸血都該管」 輸血協會推病人用血管理（PBM）
輸血協會理事長闕宗熙不斷宣導PBＭ「病人用血管理」概念，什麼是PBＭ？簡單來說就是「有需要才輸，能不輸就不要輸」闕宗熙舉例，相關研究追蹤兩群不同輸血性質的病人，發現相較於寬鬆輸血或大量輸血病患，嚴謹輸血的病患在90天內的死亡率或迸發症發生率都比較低。
但，病人用血管理（PBM）是省血還是真的為病人好？
闕宗熙解釋，輸血只是針對急性的救命治療，但病人血液管理的實務面包括用血前的管理，所以透過開刀前提供藥物，紅血球生成素等醫療方式，促進造血功能，改善病人貧血問題，不僅能減少輸血機會，也可以減少血品使用。
輸血協會除了呼籲病人用血管理（PBM），也支持從數據面分析國內醫院用血狀況，找出台灣血品使用量高的原因。他指出「病人數成長跟用血量增加比例是不是合理的配合？如果你就只看一個總數字的時候，根本看不到問題在哪裡」，闕宗熙舉例，台灣除了現有的總用血量數字，還需要下鑽到各別醫師的使用量，藉由分析比較同一個適應症不同的輸血量，來了解各別醫師的用血觀念是否需要更新。