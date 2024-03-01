缺血風暴4／如何管理用血？專家籲政府善用政策與數據

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「連基本的資料分析都沒有」闕宗熙感嘆，需要有制度讓個別醫院提供用血統計數字，透過均值化分析，就能作為各級醫院間的用血量比較指標，當醫院知道用血量多之後，院方就會下探到個別醫師的用血行為。
針對教學面的加強，新光醫院總醫檢師劉瓊汝分析，醫學院的訓練還是偏向臨床，醫師大多走到臨床執業時，才會更了解實際用血量需要多少，因此院內為了在晨會時請輸血專業醫師分享輸血新知，或舉辦輸血專科醫師訓練，「其實像我們醫院的醫生，接受度是蠻高的」。
除了院內教育，新光醫院還有嚴格的輸血審查系統，醫師每張用血需求單，事後都需經血庫、血液委員會委員和院長審查，經手人員可從病患血檢數值檢視醫師的用血判斷是否符合輸血條件，如果認定為不合格的需求單，該醫師需赴血液委員會討論用血狀況。新光醫院醫學檢驗科組長劉高林觀察，此系統剛上路時，有醫師曾出現連續有需求單被判為不合格的情形，至今已經很少有同一醫師，連續有兩張不合格的需求單。
「像2019年是（使用）3萬3403袋」劉高林毫不避諱地在《NOWnews今日新聞》採訪團隊面前，點開院內血量使用統計表，他指出，整體數據雖然遇上新冠疫情無法跨年度比較，但可明顯看出個別醫生的用血行為有所改變「他可能就會從用新鮮冷凍血漿，改成用冷凍血漿，這樣就會有差別，在健保點數也有差。」劉高林解釋，由於新鮮冷凍血漿含有冷凍血漿中沒有的第五和第八凝固因子，成本也較高，因此病患若沒有立即流血狀況或相關檢驗數據佐證，會建議醫師先輸用冷凍血漿，這顯示透過血液審查和數據分析，不只能有效提升醫師用血行為，也能持續追蹤院內的用血狀況。
📍推單袋分離術血小板政策 林口長庚月省健保250萬
「血小板是所有血品裡最缺乏的，幾乎每天進來的當天就用掉，再來我們發現臨床有些血小板的用血行為，並不是這麽適當」闕宗熙解釋自己在林口長庚，從2020年起，推動雙袋至單袋分離術血小板政策的緣起。
他分享推動政策前，自己先在院內輸血委員會和各科醫師溝通，並得到支持，就先從雙袋開始推行，半年間沒有抱怨或醫療糾紛，再推行每次發一袋的政策。闕宗熙得意的分享院內在推行3年來，分離術血小板用量下降22.6%，每月替健保省下250萬元，更重要的是執行後不影響病人住院天數。
輸血協會舉香港推行病人用血管理的經驗，是從政府政策、醫院配合教育醫師外，還推行社會群眾教育，才達成3年內紅血球用量下降17%的成果，因此希望政府由上而下動起來，不過，影響最大的第一線醫師怎麼想？
📍心外醫師：限制用血總量不如將減少輸血醫材納入健保
台大心血管外科兼任主治醫師王植賢指出，政策還需要相關配套，他認為與其限制用血總量，不如將可減少輸血的醫材納入健保，一旦刺激國內廠商生產後，製劑成本降低，也能減少用血量。
他舉例，其實現在有血液製劑可減少開刀時的輸血量，但自費購買一罐都是1到2萬；因此對病人來說，使用涵蓋在健保項目中的輸血「才不會有感覺」。他認為，如果國內要推PBM，健保也該同步納入血液製劑，以及血液回收機等可減少輸血的器材。
王植賢也呼籲中央「制定政策的時候要去思考，什麽叫做真的便宜，什麽樣叫做真的貴，用人自己身上的東西其實都是貴的（指捐血），這些都是無形的社會成本」。王植賢舉例心臟外科手術中，可回收病人血液自體使用的血液回收機，使用一次要6000元；一袋血看似免費，但背後無形的成本是捐血人的時間和精力。
📍衛福部：需研議制定適合的監測指標
衛福部回應有關監測及管理醫院醫療臨床用血，須著重在三面向，第一、必須研議制定合適的監測指標；第二、善加利用監測指標；第三、監測指標應為用血前的管理，才能真正達到效果。
台灣民眾對捐血救人的熱忱，反映在實際數據，但也必須妥善使用，不應隨意揮霍，尤其在少子化和老齡化的現況下，台灣更該及時制定用血監測，改善不恰當的用血習慣，並研議健保納入臨床所需的替代醫材或方案，讓每滴血都用在對的時間、對的地方，才不辜負每一位慷慨挽袖的捐血人。