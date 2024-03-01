讀賣巨人交流賽／ 菅野智之自請來台為致謝 王建民：只叫他要堅持
讀賣巨人交流賽開戰前夕，近年遭遇傷勢的強投菅野智之在今（1）日訓練後，表達自己希望能夠見到中信兄弟一軍投手教練王建民，因為兩人先前曾短暫在同一個訓練營訓練過，並且表示自己受到王建民的影響很深。王建民稍晚受訪則回應，菅野智之的球質本來就很好，當時只有告訴他要持續堅持自我，才能創造出更好的東西。
記者林之越/綜合報導
菅野智之在交流賽前的相關影片、近日受訪中多次提到，自己在放棄日職選秀後，前往亞利桑那州的一個訓練基地訓練時，曾和王建民共同訓練了將近一個半月，在此期間受到了王建民的影響很大。
在本日受訪時，菅野智之也再次表示：「和王建民一起訓練的那段時間對他影響很大，所以才能有後來的表現，非常感謝他，並且也希望可以在球場上向他表現感謝之意。」
王建民在下午參與中信兄弟訓練時受訪，表示還記得當時兩人是在美國的費雪訓練中心透過防護員介紹才相識，並在知道菅野智之一心只想加入讀賣巨人隊後告訴他：「要好好利用這段時間，堅持創造出自己更好的東西出來。」
對於是否有實際指點菅野智之球技，王建民則回應：「那時候他的球質就蠻好的，自己也不斷努力訓練，還拿到兩次澤村賞，相當於日本的賽揚獎，非常不簡單。」
菅野智之可說是巨人軍近10年的王牌，曾在2017年、2018年拿下澤村賞，並於2014年、2020年榮獲中央聯盟MVP，更曾在2019年勇奪投手三冠王，不過上季菅野智之卻飽受傷病所苦，僅出賽14場，戰績4勝8敗、防禦率3.36。
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