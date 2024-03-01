Apple Car計畫宣告放棄見端倪！謝金河：蘋果的霸業可能到終點
近日最受矚目的其中一個新聞，就是蘋果放棄10年造車計畫。財信傳媒董事長謝金河今（1）日對此發文指出，蘋果造車計畫宣布失敗，改集中在車子內裝包含導航，這個領域未來競爭激烈，恐有硬仗要打。另蘋果市值被微軟超車，且二者差距愈來愈大，看起來蘋果的盛世走到盡頭，蘋果手機、iPad以及相關服務成長力道減弱，中國品牌手機正瓜分手機。倘若股神巴菲特繼續減碼蘋果，那麼蘋果的股價壓力會更大。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河今日撰文「蘋果的霸業可能到終點！」，提及蘋果放棄10年造車計畫一事，並表示2014年馬思克在新科技賽道奔馳，成為全球最亮眼的科技新秀，許多美國媒體指向蘋果可以把剛剛冒出頭的Tesla併購下來，讓蘋果可以在智慧手機外，多開一扇窗。然而豪放不羈的馬斯克難駕馭，這個併購沒有成功，而蘋果也決定自行研發造車，因此，Apple Car一直受到外界關注。
不過，謝金河說，這些年，媒體揭露Apple Car的設計原形，但蘋果車一直猶抱琵琶半遮面，如今蘋果造車計劃宣布失敗，庫克宣布將整合資源布局生成AI，而造車失利也顯示造車不如手機容易。在蘋果失敗後，馬斯克便立即嘲弄一下蘋果，中國的造車產業也歡欣鼓舞，認為造車沒有想像那麼容易，理想的股價甚至大漲11%。蘋果也將從硬體造車轉移到軟體部分，包含導航、車上娛樂系統的Apple CarPlay，但這個領域未來競爭激烈，蘋果仍有硬仗要打。
此外，謝金河針對蘋果市值指出，蘋果原本是全球企業的龍頭老大，市值最早從1兆美元挑戰到3兆美元，但如今微軟市值3.081兆美元，蘋果剩下2.79兆美元，雙方差距愈拉愈大，看起來蘋果的盛世走到盡頭。現在蘋果在智慧手機、iPad，以及App服務似乎成長力道減弱，中國品牌手機正瓜分市場。
他表示，「倘若股神巴菲特的柏克夏仍握有蘋果9.056億股，第4季巴菲特已賣出1000萬股，這個賣出動作只是一個開端，如果巴菲特繼續減碼？蘋果股價壓力會更大！」。