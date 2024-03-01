影／韓砲來了！李政厚熱身賽首轟出爐 擊球初速高達176.5公里
韓籍強打李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.7億），從韓職挑戰大聯盟並加盟舊金山巨人，今（1）日在對陣亞利桑那響尾蛇的熱賽中，單場敲出2支安打皆為長打，其中更包括一支擊球初速達109.7英哩（176.5公里）的全壘打。
記者張志宇／綜合報導
李政厚在今天比賽擔綱第首棒打者、鎮守中外野，首打席面對響尾蛇先發Ryne Nelson，就擊出右外野二壘安打，第二打席時鎖定94.7英哩的速球，掃出右外野方向陽春砲，此轟則是李政厚熱身賽首轟，此發全壘打擊球初速高達109.7英哩（176.5公里），飛行距離為418英呎。
本場雖李政厚單場繳出2安，但巨人仍以1:2不敵響尾蛇，賽後受訪時，李政厚表示，「自己對於敲出全壘打沒有那麼興奮，因為還在備戰新賽季，但這一轟對我來說意義重大，因爲大聯盟投手的速球很有尾勁，有為此做過特訓，看起來是收到好效果。」
現年25歲的李政厚，自2017年登入韓職一軍後，都效力於培證英雄，7年韓職生涯共出賽884場，交出1181安、65轟、69盜、打擊率0.340、攻擊指數為0.898，其中李政厚生涯在韓職3成40的打擊率，是所有在韓職至少3000打席的球員當中最高的紀錄。
值得一提，李政厚的打擊以「contact（控制球棒技巧）」能力聞名，是一名很難被三振的打者，美媒《FanGraphs》則預測李政厚本季能繳出0.291打擊率的成績。