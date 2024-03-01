結束罷工最後期限已過！韓國警大舉搜查醫協幹部 醫協嗆繼續抗爭
韓國實習、住院醫生集體罷工仍在持續，韓國政府對罷工醫生設下的返工最後期限已在昨（29）日過去，但是罷工並未出現明顯緩解。對此，韓國警方今日大動作搜查韓國醫師協會，針對5位前任和現任幹部進行強制調查，並扣押了手機、電腦等相關證物。醫協也旋即發聲明強烈抗議，醫協會長稱14萬名韓國醫生已經意識到，「他們在韓國不被視為自由公民」，揚言醫師將會持續反抗，並提醒在這過程中「可能會給國民造成不便」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國保健福祉部日前以違反《醫療法》為由，提告醫協5位前任和現任幹部，包含韓國醫協緊急對策委委員長金澤宇、媒體公關委員會委員長朱秀虎、前醫協會長盧煥圭等人，認為他們涉嫌通過提供法律援助，教唆或協助實習和住院醫生參加集體行動，從而妨礙了所涉醫院的診療工作。警方在今日展開調查，兵分多路前往醫協各地辦公室，以及被告幹部的家中進行搜查，並查扣了手機、電腦、車輛等證物。
警方表示，透過搜查掌握了醫協會議紀錄、工作日誌、集體行動指南等罷工相關資料。搜索行動於今日早上9點半開始，持續到下午5點左右，過程中都有律師在場，並無發生重大衝突，也沒有醫協幹部遭到逮捕。
醫協緊急對策委員會發表聲明抗議警方的搜查行動，稱14萬名韓國醫生已經意識到「他們在韓國不被視為自由公民」，揚言醫師將會持續抗爭，並提醒在這過程中「可能會給國民造成不便」。醫協強調實習和住院醫生是自願提交辭職報告，政府卻單方面認為是幹部教唆，讓人遺憾且憤怒。
外界解讀，韓國政府已開始展開針對罷工醫生的反制司法行動。韓國警方之前曾表示，與檢方協商後，不排除拘留整個罷工事件的主導者，針對明顯違法的個別醫務人員發出逮捕令。