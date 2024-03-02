「詹皇」LeBron James「4萬分」倒數！只差9分　生涯得分完整盤點

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生涯拿到40000分無論在NBA任何時代，聽起來都像是一個不可能達成的里程碑，你不僅需要「出道即巔峰」，還需要將這個巔峰維持的足夠久。神勇如Stephen Curry，生涯目前也「僅」得到23229分（數據截至2月1日）；至於得分如探囊取物的Kevin Durant，目前也才28342，剛要挑戰3萬分大關。根據NBA官方數字，現役所有球員都至少差James超過1萬分，看不到追上的可能。
在James之前，NBA史上僅有6名球員加入「3萬分俱樂部」，分別是：「天勾」Kareem Abdul-Jabbar（38387分）、「郵差」Karl Malone（36928分）、「黑曼巴」Kobe Bryant（33643分）、喬丹（Michael Jordan）（32292分）、「德國坦克」Dirk Nowitzki（31560分）、張伯倫（Wilt Chamberlain）（31419分）。Jabbar的得分紀錄也一被認為是聯盟中永遠不會被打破的紀錄之一，但James最終將前輩給超越，將「總得分王」名號置於自己生涯成就之下。
而在生涯籃板方面，史上破萬的球員只有43人，James以11042個排名第31；史上只有7人生涯助攻數破萬，James以10838排名第4，等同於他在得分、籃板、助攻三項基礎數據都至少進入歷史前30，讓人瞠目結舌。
LeBron James生涯加入過3支球隊 盤點其在這3隊的得分
克里夫蘭騎士隊（2003-10，2014-2018）
James生涯2度為騎士隊效力，也是他效力最久的球隊，共在此得到23119分。他在克里夫蘭度過了職業生涯的前7個賽季，在將自己的才華帶到南海岸之前，他得到了15251分。2014 年回到家鄉後，詹皇又為騎士隊效力了4個賽季，並再拿下7868 分。
2007-08賽季，23歲的James場均得到30分，在騎士隊贏得了他生涯唯一的1座得分王。2017-18 賽季，33歲的他以2251分的總得分，領先該季NBA所有球員。
邁阿密熱火隊 （2010-2014）
James在熱火隊的4個賽季中得到了7919 分。雖然熱火時期通常被認為是詹皇職業生涯中最具統治力的時期，但他在熱火隊的場均得分為26.9分，是他在3支球隊中的最低數字。很可能是因為他在這個時期擁有出色的幫手，「閃電俠」Dwyane Wade和「龍王」Chris Bosh在巔峰時期也都是得分好手，James因此樂於讓明星隊友發揮。
洛杉磯湖人隊（2018 年至今）
James在湖人隊的6個賽季中目前已經拿下8953 分（持續增加中），他在這支球隊場均可以得到27.0分。2021-22賽季，37歲的James場均轟下30.3分，為職業生涯第2高。
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