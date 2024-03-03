NBA／「詹皇」LeBron James達成生涯「40000分」　NBA史上第一人

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2023年2月8日，James打破了NBA歷史得分紀錄，超越了「天勾賈霸」Kareem Abdul-Jabbar此前所保持的38387分。本季他已經得到了1339分，在今天對金塊的比賽前，他的總得分為39991分。
賽前金塊中鋒Nikola Jokic還開玩笑地和James表示：「我們會阻止你，你只會得8分。」湖人主場氣氛已經相當歡騰，而James一家今天也來到球場，準備迎接這位偉大的一刻。
今天首節James得到了5分， 湖人首節以33:27領先金塊6分，Nikola Jokic單節攻下12分，不過昨天因傷退場的Jamal Murray狀態並沒有太好，單節0得分，加上先發得分後衛Kentavious Caldwell-Pope此役缺陣，讓客隊打起來有些出力。
次節，James一上來就獲得2次罰球機會，然後在該節剩下10分39秒時，詹皇面對Michael Porter Jr. 轉身上籃，拿到了生涯的「40000」分，完成里程碑般的一刻。在暫停時全場影響起了巨大歡呼聲。
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