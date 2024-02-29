李亦伸專欄／LeBron James「史詩級表演」　克服21分落後逆轉快艇

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湖人今年球季對戰快艇，湖人取得3勝1敗領先，湖人今年戰力和表現就是起起伏伏，永遠難以預料。
湖人表現極不穩定，戰力難以預期，除了湖人教練Darvin Ham用人、球隊防守、傷兵不斷問題，老詹的年紀和看場面投入防守心力，都是湖人始終打不出穩定戰力主要病因。
老詹的關鍵球和帶動性是湖人命脈，老詹專注投入防守和協防，更是湖人打出防守體系和緊密團隊最重要驅動程式。可惜老詹經常得守著打，上半場尤其是第一節不能太過發力，以免第四節和決勝期體能耗盡，這是老詹年紀問題，更是湖人戰力和防守體系最大掙扎。
對快艇這一戰明顯可以看出老詹想要贏球決心和付出，他全場努力飛奔，玩命防守，多次協防、煽鍋、補位，打出年度最佳防守球員表現和努力。第四節決勝期老詹主要負責防守、對位快艇一哥Kawhi Leonard，即使Leonard已經打出超水準表現，關鍵球和突破攻擊籃下把握性十足，全場26分、7籃板、6助攻，三分命中率五成(6投3中)，命中率超過5成7(19投11中)，老詹還是守住Leonard最後一擊，為湖人保住勝利。
即使對快艇例行賽打出3勝1敗戰績很有指標意義，但湖人目前問題還是很多。
1、除了靠防守帶動更多反擊，湖人的進攻節奏、得分效率始終很卡。
湖人經常第一節大量失分，經常上半場比賽失控，陷入大比分落後，直接導致比賽流產，下半場再拚、再準都很難挽回劣勢，這是湖人今年最糟面貌和防守表現。
湖人可以拿下季中錦標賽冠軍，也能在一個月內打出聯盟前五防守效率，但整個賽季下來湖人就是防守好兩場爛五場，靠手氣贏球成分居多，這也是湖人始終打不出穩定表現關鍵。
進攻太卡，防守看心情，湖人如果不能持續打出聯盟精英防守強度和體系，湖人今年命運很難樂觀。
2、湖人極不穩定三分球仍是罩門。
湖人目前三分命中率3成7，排在聯盟第13，勉強可以，但湖人每場出手30.8個三分球，聯盟倒數第一(排第30)，每場命中三分球11.4個倒數第三(排第28)，三分球是湖人進攻最重要牽制力，一旦三分失靈、失準，湖人幾乎沒有任何半場進攻優勢和得分爆發力。
3、板凳進攻沒力，缺少改變比賽節奏奇兵。
湖人板凳沒有改變比賽奇兵，沒有人可以用速度衝擊比賽，創造不同節奏，改變比賽走向和提升士氣球員，這是湖人接下來想要衝擊西區前六最大痛腳。
買斷市場後衛Spencer Dinwiddie加入湖人，他的能力和功能只是一名替補控球苦工，進攻端毫無發揮和特色，湖人目前得分最好前五人都在先發，板凳上沒有一個能靠速度、得分、投籃、衝擊力去改變比賽球員，湖人現有陣容和配置都卡在那裡，很難突破。
老詹超凡表演和三分手感導演一場史詩級逆轉，湖人也展現他們有擊敗爭冠球隊實力和能力，但板凳缺少奇兵，防守起伏，加上老詹必須守著打的投入防守，接下來湖人的比賽和提升戰績依舊困難。
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