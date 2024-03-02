李多慧前隊長邊嘏燏紀錄超狂 「9秒吐舌影片」9個月觀看破2億次
KBO韓國職棒「起亞虎啦啦隊」隊長邊嘏燏（변하율，ㄍㄨˇㄩˋ）是李多慧前隊長，傳即將與樂天巨人啦啦隊隊長李丹妃（이단비），攜手來台效力於中信兄弟Passion Sisters啦啦隊。事實上，早在去年李多慧在台掀起旋風時，邊嘏燏也引發PTT表特版網友關注，盛讚她顏值超頂，更特別的是YouTube上有一段邊嘏燏吐舌的9秒影片，9個月來觀看次數已突破2億次，超狂。
記者徐銘穗/綜合報導
25歲的邊嘏燏生日是3月4日，身高164公分的她舞跳得棒棒的，最早在2018年已職業排球啦啦隊身分出道，2019年正式踏入職業棒球賽場，成為首爾Kiwoom英雄隊的啦啦隊員，一度因學業而暫停，2022年2月14日重執應援棒，成為起亞虎啦啦隊的一員。
邊嘏燏爆紅的影片是她在場邊和隊友玩扮鬼臉遊戲，俏皮吐舌模樣全被錄下，這段9秒影片上傳至YouTube後，迅速掀起熱潮，累積至今9個月，觀看已破2.1億次。
而李多慧去年9月，也有一段YouTube破億影片引發討論，李多慧身穿白色短版上衣、白色百褶裙熱力應援，結果突然一陣怪風吹起她的小短裙，李多慧面露驚慌，下意識把裙子拉好，接著繼續敬業的應援演出。19秒畫面至今6個月來，觀看次數破1億次。