創11年新高！92%考慮國外求職　偏好「美日」東協也上榜

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在計畫先求職的人當中，又有高達91.7%透露，「想到國外工作」，整體比例也高於去年(2023年)的89.8%，並創下11年以來的新高。其中最熱門的「海外上工」地點，在可複選狀況下，前五名分別為：「日本」(44.7%)、「美國」(43.8%)、「東協地區」(42.8%)，以及「澳洲或紐西蘭」(40.5%)、「南韓」(39.5%)。
而在六到十名部分，又分別是：「歐洲」(32.8%)、「香港或澳門」(28.9%)、「中國大陸」(27.8%)，以及「加拿大」(24.1%)、「印度」(18.4%)。此外，還有六成七(67.2%)的準社會新鮮人表示，「有計畫返回故鄉工作」；若以「故鄉地區」交叉分析，屬「六都」的，返鄉工作比例高達74.7%；相形之下，「非六都的」返鄉意願，就下降到49.6%。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，這代表大都市對年輕人來說，仍具「職場磁吸效應」，提高「外漂」離鄉意願，他們自認工作機會較多，起薪也較高，但可能卻忽略物價水準也較高，假如開銷變大，想真的存到錢恐怕更不容易。
楊宗斌進一步指出，同樣到國外求職，當起「海漂族」，除了要放下熟悉的親人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花；而且目前海外上工的變數，仍需要考量該國疫情變化、防疫狀況與醫療水準。因此到海外工作，求職者通常都要求比較高的薪水，更希望在未來返國後，這些旅外職場經歷，能對履歷有加分作用，最終獲得「雙贏」結局。