碩士畢盼起薪45123元！人力銀行徵才抽萬元　就業滿3月再加碼

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大學畢業生求職更積極，期待的薪資也大幅提高，今年大學畢業生的期待起薪為35972元，相較於去年的33308元，大幅增加了8%，成長幅度創下５年新高，而碩士畢業生的期待起薪為45123元，相較於去年的42975元，也增加了4.9%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計總處的統計，2023年物價指數上漲2.5%，創下近15年來的次高，而今年的預測結果物價還要再漲，預計要上調到1.85%，物價漲幅有感也促使大學生，拉高對薪資的期待，企業晉用新鮮人的樓地板一口氣提高8個百分點。
曾仲葳表示，相較去年開春對於景氣的保守以對，今年公布的景氣數字已經逐漸升溫，根據台經院最新的景氣動向，從製造業、服務業和營建業三大產業來看，營業氣候檢測點都同步走高，顯示景氣已逐漸回暖，也激勵了畢業生投入職場的意願。
為了鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行推出「找工作送1萬」活動，鼓勵新鮮人提早接軌職場，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1000元發財金。
1111也同時開放「簡歴找工作」等多元求職管道，求職者只要通過簡單3步驟，就能輕鬆完成履歷快速找工作。1111人力銀行也在校徵攤位現場舉辦1萬元紅包摸彩活動，分別在上午11點、下午2點以及下午4點於徵才攤位進行直播抽獎。
幸運抽到1萬元紅包大獎的台大外文系趙姓學生表示，雖然還是大三生，但專程來參加校徵，是想先了解就業市場上有哪些類型的工作職缺，作為未來就業的參考，1萬元獎金要請陪他來逛校徵的同學吃飯，剩下的錢就用來補貼換手機。