玉山連4小時降冰珠！零下0.2度「積雪達2公分」 濃霧圍繞如仙境
今天（２日）強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣寒冷，玉山自今日上午8時15分開始陸續下冰珠至12時45分，時間將近4小時，目前天氣狀況為濃霧，能見度不足100公尺，霧茫茫一片如仙境，氣溫負攝氏0.2度，風力3級，偏西風，積雪已累積達2公分。
記者鍾怡婷/綜合報導
玉山氣象測站於早上8點15至35分降下冰珠，稍早氣溫攝氏負1度，目前為攝氏0.2度，積雪已累積達2公分。今日到週日清晨中部以北3000至3500公尺以上的高山可能有結冰、霧淞等現象，亦不排除有降雪的機率，前往山區請注意路況安全。
今天（2日）強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣寒冷，北部、東北部及中部山區容易降雨，其中基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，預估今晚起降雨將較緩和。
氣溫方面，北部及東北部低溫僅攝氏10至12度，中部及東部約攝氏12、13度，南部及東南部約攝氏14至16度，尤其彰化以北、南投、宜蘭及金門、馬祖有局部攝氏10度以下低溫預測；預測白天北部及東北部高溫僅攝氏12至14度，整天寒冷，中部、花蓮約攝氏16至18度，南部及東南部約攝氏20、21度，請大家要注意保暖。