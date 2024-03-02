天氣預報／下週3階段變化！先高溫飆30度 冷氣團猛襲降溫剩10度
未來一週氣溫有三階段變化，明（3）日起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，下週一、二回溫明顯，其中下週二各地高溫普遍來到攝氏30度，但下週三（6日）起又有鋒面通過加冷氣團南下，有機會再達到強烈大陸冷氣團等級，預估最冷時間為下週四（7日）到下週五（8日）清晨，北部最低溫約攝氏11至12度，沿海空曠地區下探攝氏10度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員劉宇其表示，明起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，天氣轉為穩定，好天氣持續到下週二（5日）。明天水氣減少，剩下基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，北部山區及花東有零星短暫雨，中部山區短暫雨後多雲，其他地區多雲到晴；下週一、二天氣更穩定，僅花東有零星短暫陣雨。
下週三（6日）將有鋒面伴隨冷空氣南下，強度有機會達強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團，下週四（7日）冷氣團發威，北台灣氣溫下跌，其他地區也轉冷，加上華南雲雨區東移帶來水氣，北部及東半部有短暫陣雨，中南部則有零星短暫陣雨。
下一波冷空氣最強時間為下週四（7）日到下週五（8日）清晨，北部最低溫約攝氏11至12度，沿海空曠地區下探攝氏10度，中部約攝氏14至15度，南部約攝氏17至18度；但水氣比起這波冷氣團少，因此高山降雪機率較低。
下週五水氣稍減少，不過受到強冷空氣影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星陣雨，其他地區多雲天氣。預估下週六（9日）冷空氣減弱、氣溫回升，剩下基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，新一波冷空氣在下週日報到，目前預報強度為東北季風。
未來一週氣溫三階段變化，明起暖到下週二，其中下週二各地高溫普遍達30度，下週三白天受到鋒面及冷空氣影響，北部最低溫剩下15度，下週四氣溫更低，提醒民眾留意天氣變化。