新鮮人求職注意！比起抗壓性　企業用人更最重視負責任、社會智力

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104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，企業相對重視的前4大指標為職務能力、未來能力、產學力、以及性格優勢，其中3項為軟實力；軟實力是驅動硬實力的基礎，企業多用職務能力、未來能力、性格優勢的「軟實力」評價大學品牌力，相關指標的百分比皆高於硬實力（如學群力、論文力、研發力），另外，學校知名度、校友薪資，也並非影響大學品牌力的排名關鍵。
報告指出，10大指標中，最多企業優先用「職務能力」（簡稱職能，代表目前的就業力）評鑑大學品牌力。依104人力銀行徵才資料庫，2,000家企業針對43萬名求職與在職者最常從37項職能中施測其中的11項，本次《大學品牌力》評比發現，企業最在乎「職能」中的「主動積極」64.6%，其次是「溝通協調」47.7%、「認真負責」35.8%、「團隊合作」34.3%、「壓力承受」30.4%。
面對不斷變動且變化快速的環境，大學培養數位素養就夠了嗎？104《大學品牌力》用「未來能力」代表面對未來環境的變動發展（含職場等社會環境）的關鍵能力，並參考OECD《 SKILLS FOR 2030 》、Forbes 《The Top 10 In-Demand Skills For 2030 》、CIO Taiwan 《未來勞動力的十大關鍵能力》整理出14種未來關鍵能力。
王榮春說，用上述方式評比發現，企業最在乎「未來能力」中的「社會智力」59%（具備同理、傾聽、溝通等人際互動與社交技能），其次是「認知負荷管理能力」39.2%（能掌握工作或學習資源對自身衝擊的能力）、「設計思維」35.9%（運用同理、了解、發想、實驗等過程，產出創新解決方案的能力）、「持續學習」30.4%、「創新思考力」27.9%。
在性格優勢中，則依104人力銀行求職資料庫，2021至2024年近18.4萬名求職會員曾施測「職業適性測驗」，本次《大學品牌力》評比發現，企業最在乎27項「職能」中的「負責任」56.2%，其次是「抗壓性」40.7%、「合作性」36.9%、「適應性」20.3%、「思辨性」15.7%。王榮春分析，企業會從工作專案角度思考，負責任是最基礎也最重要的前提。