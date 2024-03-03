影／台積電校園徵才！在台招6000新血、碩士新進工程師年薪2百萬

新鮮人求職注意！比起抗壓性　企業用人更最重視負責任、社會智力

▲校園徵才活動陸續開跑，對於新鮮人須具備哪些能力，104人力銀行調查發現主動積極、社會智力、負責任是關鍵。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）
▲校園徵才活動陸續開跑，對於新鮮人須具備哪些能力，104人力銀行調查發現主動積極、社會智力、負責任是關鍵。（圖／記者林調遜攝，2024.03.02）

記者李琦瑋／台北報導

全台校園徵才活動自3月陸續開跑，許多大四生、畢業生、社會新鮮人藉此求職，但職場新鮮人究竟須具備哪些能力呢？104人力銀行日前發布《大學品牌力》報告，就提到企業最重視職能、未來能力、產學力、性格優勢，進一步分析發現職能面，最在意「主動積極」、性格優勢最期待能「負責任」、「社會智力」則是未來能力的關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
104人力銀行日前發布《大學品牌力》報告，邀請企業用10大指標評比國內120所大學的品牌力，提供考生用落點分析的另一參考。

104人力銀行職涯教育長王榮春觀察，企業相對重視的前4大指標為職務能力、未來能力、產學力、以及性格優勢，其中3項為軟實力；軟實力是驅動硬實力的基礎，企業多用職務能力、未來能力、性格優勢的「軟實力」評價大學品牌力，相關指標的百分比皆高於硬實力（如學群力、論文力、研發力），另外，學校知名度、校友薪資，也並非影響大學品牌力的排名關鍵。

報告指出，10大指標中，最多企業優先用「職務能力」（簡稱職能，代表目前的就業力）評鑑大學品牌力。依104人力銀行徵才資料庫，2,000家企業針對43萬名求職與在職者最常從37項職能中施測其中的11項，本次《大學品牌力》評比發現，企業最在乎「職能」中的「主動積極」64.6%，其次是「溝通協調」47.7%、「認真負責」35.8%、「團隊合作」34.3%、「壓力承受」30.4%。

面對不斷變動且變化快速的環境，大學培養數位素養就夠了嗎？104《大學品牌力》用「未來能力」代表面對未來環境的變動發展（含職場等社會環境）的關鍵能力，並參考OECD《 SKILLS FOR 2030 》、Forbes 《The Top 10 In-Demand Skills For 2030 》、CIO Taiwan 《未來勞動力的十大關鍵能力》整理出14種未來關鍵能力。

王榮春說，用上述方式評比發現，企業最在乎「未來能力」中的「社會智力」59%（具備同理、傾聽、溝通等人際互動與社交技能），其次是「認知負荷管理能力」39.2%（能掌握工作或學習資源對自身衝擊的能力）、「設計思維」35.9%（運用同理、了解、發想、實驗等過程，產出創新解決方案的能力）、「持續學習」30.4%、「創新思考力」27.9%。

在性格優勢中，則依104人力銀行求職資料庫，2021至2024年近18.4萬名求職會員曾施測「職業適性測驗」，本次《大學品牌力》評比發現，企業最在乎27項「職能」中的「負責任」56.2%，其次是「抗壓性」40.7%、「合作性」36.9%、「適應性」20.3%、「思辨性」15.7%。王榮春分析，企業會從工作專案角度思考，負責任是最基礎也最重要的前提。

畢業生求職看這！各校熱門應徵職缺TOP 10、各領域起薪一表看懂

學測填志願！18學群「企業最愛大學」一表看懂　世新唯一私校奪冠

學測成績出爐！煩惱志願怎麼填　精選6款「落點分析工具」免費查

影／校園徵才「年薪百萬夯」　金控釋逾3萬職缺、華航招百名機師

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞