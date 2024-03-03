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蔡依林現身巴黎超市掃貨！43歲真實面貌曝　歌迷噴笑：太愜意了吧

▲準備參加巴黎時裝周的蔡依林，一到當地就直奔超市採買蔬果，也意外曝光她43歲可愛又親民的面貌，引發大家討論。（圖／蔡依林工作室微博）
▲準備參加巴黎時裝周的蔡依林，一到當地就直奔超市採買蔬果，也意外曝光她43歲可愛又親民的面貌，引發大家討論。（圖／蔡依林工作室微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣天后蔡依林除了能歌能唱，在演藝圈奠定天后地位以外，每次亮相的穿搭風格總是能成為女孩們的討論話題，也吸引了許多時尚品牌合作，紛紛指定為代言人。近日，蔡依林受邀飛往法國巴黎參加時裝周，結果一落地，蔡依林竟大剌剌逛起當地市場，打扮十分親民，也意外曝光她43歲的素顏面貌，讓歌迷紛紛噴笑，「這也太愜意了吧！」

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蔡依林今年工作行程滿檔，日前才剛替團隊們辦完春酒後，馬上就飛到法國參加巴黎時裝周，即將以精品Valentino國際代言人的身分出席這次2024秋冬大秀。親民的蔡依林，一下機不僅照單全收所有的禮物與卡片，還悠哉悠哉地與歌迷們簽名、合照加聊天，最後還不忘送出拇指愛心，心情好到不行。

▲蔡依林一下機就湧入許多前來接機的歌迷們朝聖，親民的她也不忘與大家熱情互動。（圖／蔡依林工作室微博）
▲蔡依林一下機就湧入許多前來接機的歌迷們朝聖，親民的她也不忘與大家熱情互動。（圖／蔡依林工作室微博）
1日，官方微博「蔡依林工作室」就貼出天后私底下可愛的畫面，原來蔡依林一到當地就直奔市場採買蔬果，只見她紮起長髮，以一套棒球帽加外套、搭配一件牛仔褲的造型現身，拿起南瓜仔細觀察，模樣十分親民。

由於近期蔡依林愛上煲湯，不少粉絲都會開玩笑地關心，「今天有沒有煲湯？」就連到巴黎都被追殺，「姐，別忘記帶鍋子！」而在貼出蔡依林逛市場的照片後，小編也不忘幽默表示，「她巴黎遊的第一天，來點蔬食，沒煲湯。」讓大家笑到翻掉。

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