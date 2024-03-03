台日交流賽大巨蛋漏水加動線塞車 藍綠議員共指一點要蔣市府查
讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合本周末在台北大巨蛋舉行，2日的首場比賽由巨人軍對上中信兄弟，也吸引滿場破紀錄的觀眾入場；孰料卻發生動線混亂、漏水，手扶梯未運行等狀況，讓球迷大抱怨。對此，民進黨台北市議員簡舒培就指漏水早就發生，但遠雄都未改善；國民黨台北市議員詹為元也說，市議會早就要遠雄坐滿載壓力測試，結果都不做，當然缺失就原形畢露。
記者邱新博／台北報導
大巨蛋此次全面開放，但卻陸續傳出抱怨聲，例如動線混亂，且4樓座位上方竟出現漏水情形，讓球迷只能一邊撐傘一邊觀看比賽，然而，漏水已非首次發生，去年亞錦賽就曾出現生漏水問題，引起外界對大巨蛋觀戰品質的質疑。
對此，簡舒培表示，遠雄大巨蛋漏水，之前議會到大巨蛋考察時，就已經發生了，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時台北市政府打包票會要求遠雄改善。結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，結果漏水狀況完全沒改善。藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，「真的丟臉都到國際了！」
詹為元說，大巨蛋漏水的缺失是沒辦法接受的，巨蛋在營運之初，市議會就要求遠雄做滿載壓力測試，但遠雄遲遲不做，讓昨日的比賽成為嚴格意義上的第一次滿載，缺失當然就原形畢露了。
詹為元說，市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，要讓這些小缺失讓美意打折，到底是漏水還是空調滴水，市府也應主動調查而不是聽信遠雄片面之辭。