嚇死寶寶惹！女十字路口放生嬰兒車自己走人 警：危害交通可裁罰
民眾在臉書社團上傳一段影片，一名女子在台中市大里區十字路口紅燈變綠燈時，將嬰兒車推到車道上，隨即「放生」自行返回店內，路口駕駛及行人通通傻眼，另名女子隨即從店內跑出來推回，結束驚險15秒！市議員江和樹大喊「太扯了」！警方表示正在了解為何女子會將嬰兒車「遺忘」於路口，此行為非常危險，可依《道路交通管理處罰條例》分別處罰新台幣500元、2400元以下罰鍰。
記者顏幸如／台中報導
影片中顯示，大里區立仁路與立新街口的紅燈正要轉為綠燈，黑衣女子推著嬰兒車，由路旁店家前出發，並非走斑馬線穿越馬路，而是直接斜行穿越路口到車道正前方。她走到路中間，突然將嬰兒車放下，逕自走回店內，正要綠燈前行的白色休旅車駕駛整個傻眼，擔心嬰兒受傷，完全不敢移動。此時店內再跑出另名女子，將嬰兒車推回。
霧峰警分局十九甲派出所副所長林智元表示，民眾在「大里人聊天室2.0」臉書社團貼出影片，警方尚未接獲檢舉，但從畫面來看，該名女子未走行人穿越道、將嬰兒車放路中間的行為相當危險，可依《道路交通管理處罰條例》第78條1項3款不依規定、擅自穿越車道及第82條1項1款在道路置放足以妨礙交通之物，分別處罰新台幣500元及1200元以上2400元以下的罰鍰。