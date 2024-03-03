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台積電最大客戶換人做？輝達佔營收11%位居第2、未來有望擠下蘋果

▲輝達（Nvidia）成為台積電第2大客戶，未來有望擠下蘋果。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達（Nvidia）成為台積電第2大客戶，未來有望擠下蘋果。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／綜合報導

2023年台積電前10大客戶洗牌！輝達（Nvidia）與台積電在2023年合作愈趨密切，已成為台積電第2大客戶，根據台積電2023財務報告顯示，輝達訂單金額，據稱達77.3億美元，佔台積電總營收的11%，雖然仍敵不過最大客戶「蘋果」的25%，但若照目前趨勢、深化合作，有機會打敗蘋果。

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2023年被視為輝達發展爆發年，人工智慧風潮，帶動世界對輝達晶片和其他產品需求暴增。供應鏈的提升促使輝達加強與台積電在技術方面的合作，成為輝達為台積電主要客戶的原因之一。

根據台積電2023年的財務報告顯示，輝達已成為台積電的第2大客戶，訂單金額據稱高達77.3億美元，佔台積電總營收的11%，但蘋果仍是台積電的主要客戶，2023年營收據稱達到175.2億美元，佔台積電總營收的25%。

雖然台積電向來不會揭露與客戶關係的細節，但財務分析師Dan Nystedt也在推文中指出，2023年台積電前10大客戶洗牌，輝達將佔台積電營收的11%、蘋果則佔25%。

而台積電的10大客戶去年佔淨收入的91%，高於2022年的82%，除輝達和蘋果外，還包括聯發科、AMD、高通、博通、索尼和Marvell等，但只有輝達和蘋果的貢獻比例佔2位數。

儘管AMD、聯發科和高通近年來訂單量不斷增加，但長期以來，除了蘋果以外，沒有其他客戶佔台積電淨收入的10%以上，從2023年的財務報告來看，輝達與蘋果2家公司，都與台積電建立密切關係，從目前情況來看，台積電的收入未來可能持續成長。

另外，輝達在全球供應鏈中的地位不斷提升，已與Samsung Foundry和IFS建立合作關係，試圖實現來源多元化，但，長遠來看，輝達團隊似乎希望繼續與台積電合作，這就意味著輝達在台積電的營收貢獻將繼續成長，甚至未來有可能超越蘋果，成為台積電最大客戶。

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