《LF2》翻新版來了！作者曝「最快2024就能玩」　有新角色、關卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
《LF2》也因為二次創作容易，出現不少玩家自製改版，遊玩熱潮延續超過10年，成為台、港兩地七八年級生的共同回憶，在歐美地區也有不少粉絲出現，不過最終《LF2》也隨著線上遊戲盛行開始逐步沉寂。
作者小熊在2021年時，就曾宣布「萬人齊打機NFT」計畫，要將《LF2》進行翻新，更預告有Stage 6的新關卡以及兩個全新的主要角色，但後來計畫涉及NFT的複雜問題，計畫最終取消，但翻新仍有緩慢進行。
近期作者小熊也久違再度發文，首先向玩家們保證自己「仍然活著」，並解釋《LF2》翻新版進度停滯不前的原因，由於他過去兩年因家庭問題，導致遊戲的開發進度延宕，在加上目前資源有限，無法聘請專業繪師來翻新所有角色的動作畫面，因此只能自己動手進行，加上自己也年紀不小了，進度難免會有些緩慢。
小熊原本打算採用 Unity（C#）來翻新《LF2》隨著開發進度達到 70% 後，因為考慮到技術及未來發展潛力的問題，決定轉而使用 JavaScript 重新開始，改變程式語言，意味著所有開發工作需要重新來過。
不過小熊也提到，自己目前已經完成了 JavaScript 單機版本的所有編碼工作，剩下的工作包括連線模式 (支持 8機IP連線)，翻新所有角色的圖形，以及創建新的Stage和角色，更計畫最快在「今年聖誕節前將遊戲發布到 Steam」，但仍有可能會延遲。
不少老玩家得知消息後，也紛紛振奮表示：「童年回憶要回來了」、「我要為了回憶補票」、「要付費也會支持，希望作者能有收益阿」、「超好玩的阿，童年電腦課必玩」。