T-ara前成員雅凜控前夫家暴！錄音檔曝「5歲家人」遭穢物灑滿臉
韓團T-ara 29歲前成員雅凜與企業家金英傑結婚4年、育有2子，2023年爆出婚變消息目前正在打官司。昨（2）日她在IG公開錄音檔控訴前夫虐童，5歲家人指出爸爸吐口水到他嘴裡，還朝他臉上尿尿和大便。雅凜表示，目前已經把家人都接回家了，會為家人好好奮戰。
記者黃雅琪／綜合報導
雅凜表示，目前正與前夫金英傑打離婚官司，本來應該謹慎處理相關事件，但她實在認為大家應該知道：「這件事一定要讓國民們知道，只有在新聞上看過的虐待事件，也發生在我的家人身上！」她說金英傑從未給過生活費，私下還會賭博、貸款，種種原因使然，在家人同意下決定公開錄音檔。
雅凜形容家人的錄音檔內容，提到金英傑會將不到1歲的家人朝床上丟，另一名5歲的家人太吵的話，就會被他當成洩憤的對象，又推又打還趕出家門。雅凜曝光家人的腳趾傷勢、全身瘀青照，她坦言婚後常常被金英傑家暴，但是都為了家人才沒公開。
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※【NOWnews 今日新聞
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