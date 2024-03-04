藝人捐肝救父！《超偶》張龍簽病危通知書 張軒睿手術元氣大傷
歌手張洪量的立陶宛老婆Jekaterina Servut（Kate）因肝硬化，必須進行肝臟移植手術，他第一時間表達願意捐肝給妻子，無奈配對失敗，最後由表弟捐肝，手術順利，不過才一年時間，妻子肝臟出現狀況，於2022年過世。事實上，演藝圈許多明星，都曾捐肝救父，包含八三夭阿璞、張龍、張軒睿，故事溫馨又感人。
記者薛羽彤／綜合報導
樂團八三夭主唱阿璞在31歲那年，父親被診斷出肝功能指數飆高，醫生表示要有換肝的心理準備，他得知消息後二話不說毅然捐肝救父。手術當天團員們都在手術房外等待，一等就是12個小時，甚至在阿璞因傷口感染後，團員們都很願意為他跑醫院把屎、把尿、陪復健，堅強的感情讓歌迷看了非常感動。
張龍12歲參加第7屆《超級偶像》拿下第四名，去年他為了救治罹患肝癌的爸爸，醫生建議直接換肝，家人經過比對，只有他符合，張龍毫不猶豫決定換肝給父親，更簽下病危通知書。醫生告訴他動了大手術後插管，可能會影響到喉嚨，連肺部都可能會因此退化，進而影響到唱歌；他仍堅定表示，能夠延長父親生命，是作為兒子的責任。
演員張軒睿演過《我的男孩》、《此時此刻》等多部作品，就讀大學期間他為了救罹癌的父親一命，經過11小時的手術捐出45%肝臟，就連膽也一併切除，而他在手術前一晚，擔心父親跟自己在過程中醒不過來，還傳了簡訊對父親說「我愛你」。雖然父親因此康復，但他也元氣大傷，瞬間爆瘦，喝了一個月的魚湯。儘管肝臟已長回來，張軒睿也因此留下後遺症，他比同年齡的人更容易覺得累，稍微一熬夜就會看起來非常疲倦。
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