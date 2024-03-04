台積電衝725元天價！謝金河早神預言股價創新高、A15展示台灣角色
台積電今（4）日早盤股價就創下大漲36元，不僅直破700大關，還創下725元的新天價，而財信傳媒董事長謝金河成功預言台積電的漲勢，在上週六（3/2）已發文指出，美國晶片法案是衝著中國而來，並認為台積電到熊本設廠，是串起日本半導體產業的再起，即使孫正義的軟體銀行要投資1000億美元蓋晶圓廠、Open Ai的奧圖曼號召大咖斥資7兆元投資晶圓廠，花費時間，不一定能成功。台積電的價值肯定更扶搖直上，下週台積電股價再創新高指日可待。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河上週六以「世界的角力在演算力！台灣在核心！」為標發文，他指出，星期五美股持續上漲，這當中，微軟再度擴大領先蘋果的差距，輝達市值站上2兆美元，台積電ADR市值逼近7000億美元，AVGO更是大漲到1300美元以上，AMD到193美元，市值逾3000億美元。所有AI5的公司股價全都上漲，最可怕的是費城半導體指數大漲202.66，漲幅4.29%，這意味著新時代的降臨。
同時，謝金河提到，世界的角力已經從昔日的船堅砲利演進到演算力的新時代，二戰時期比的是航空母艦，比的是戰略艦，驅逐艦的實力，進入新時代比的是晶片製造能力，攸關演算法、AI的實力。美國的晶片法案是衝著中國而來，國內有半導體專家投書美國，這只是從商業利益看，不知道是戰爭的本質。
謝金河表示，這次台積電到熊本，串起了日本半導體產業的再起，熊本廠開幕，日經指數寫下歷史新高，其實意義重大。孫正義的軟體銀行要投資1000億美元蓋晶圓廠，Open AI的奧圖曼也要號召全球大咖斥資5到7兆美元投資晶片廠，這些都要花費時間，不一定能成功，台積電的價值肯定更扶搖直上。更神預言「下週台積電股價再創新高指日可待」。果不其然，今日台積電早盤就衝高，更創下新高725元紀錄。
此外，謝金河提到，AMD愈走愈高，Intel市值仍停留在1800億美元，其實Gilsinger應該把力量用在發展核心關鍵技術，不是動不動用恐嚇，放話的方式。全球半導體股大漲，只有Intel蹲在哪裡，這也是很奇特的現象。而這次AI5充分展現台灣未來的實力與角色，在演算力成為國力指標的核心之際，台灣未來的角色也會大大出乎大家的預料！