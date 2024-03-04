5億高中生案「結婚證人」出庭！他簽字完道賀「恭喜」無人回應
5億高中生案震驚全台，去（112）年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男與賴姓高中生無結婚真意，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，今（4）日台中地院再度開庭，傳喚當時協助夏男與賴小弟擔任結婚證人的一名賴姓男子，以及同行要登記結婚的李姓新人，賴男表示當下是夏男主動攀談，希望能幫忙簽字，簽完有跟夏男說「恭喜」，但他沒有任何反應。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情，台中18歲賴姓高中生，去年5月在母親不知情的狀況下，外出跟27歲的夏姓男子登記結婚，後續返回夏男住處，不到2小時即墜樓身亡，其中牽扯賴姓高中生5億財產繼承問題，引發社會關注，後續檢警調查後發現，夏男與賴男前往戶政所登記結婚，結婚證人竟然是臨時找來的路人，而且透過監視器畫面，發現全程都是夏男積極找人當證人，賴男卻神情顯得焦慮。
因此去年台中地檢署偵結，夏姓男子殺人罪部份不起訴，不過與賴生結婚過程遭認定無結婚真意為假結婚，被依偽造文書起訴，殺人罪部份賴母題出再議，台中高分檢認為此案有疑點，去年8月發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
今天上午開庭時，檢方傳喚協助簽字的賴男，以及同行要登記結婚的李姓新人，3人均證稱當天開車前往北屯區戶政事務所，在門口等待其他友人到場，當時遇到夏男跟賴小弟，夏男面對3人開口詢問「我們要結婚，還差一個證人，能不能請你們幫忙？」。
賴姓證人表示，原先請他們詢問戶政人員協助，不過夏男當時回應「如果他們都幫忙簽會簽不完」，因此他同意幫忙簽名，協助夏男簽完字後，還有對著夏男說「恭喜！」結果夏男跟賴小弟均沒有回答，當下雖略感怪異，但並無深究。
賴男與李姓新人皆證稱，從頭到尾都是夏男說話，賴小弟一句話都沒說，2人看起來也豪無親密感，賴小弟穿著短袖短褲以及拖鞋，較為隨性，第一時間也感受不出有結婚的喜悅。