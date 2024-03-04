巷仔內／韓國醫界「硬碰硬」政府　為尹錫悅帶來執政最嚴峻挑戰

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據韓國保健福祉部通報，韓國100家大型綜合醫院有約一萬名實習和住院醫生遞交辭呈，佔總數八成。不過他們的辭呈並未被受理，但醫生集體罷工，已經嚴重影響韓國各大醫院運作，大量手術和門診被迫取消。
儘管政府以吊扣執照和行政處分施壓，但截至上月29日下午，只有565名實習醫生重返崗位，繼續罷工的還有8945名。韓國政府也在本月4日時展開吊扣醫生執照程序，預計將有7000名醫生會受到處分。
這已經是自2000年以來，韓國醫生因不滿政府醫改計劃展開的第四次大規模罷工。最近的一次是在2020年疫情期間，韓國醫療系統因人手不足崩潰，文在寅政府提出擴招醫學院新生，但因為住院和實習醫生展開罷工，考慮到當時疫情嚴重，文在寅政府只好作罷。
但這一次，尹錫悅態度強硬，無意讓步。韓國政府急於擴招醫學院學生的最大原因是人口高齡化加劇。截至今年1月，韓國總人口約5175萬，65歲以上人口佔比約19.1%，到了2050年這個比率預計將飆升至超過40%。目前的醫療生產力無法滿足急劇增長的醫療需求。
經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，韓國每1000人只有2.6名醫師，遠低於37個已開發國家3.7名的平均水準。韓國政府預估，如果不改變目前的醫學院招生政策，2035年韓國可能出現約1萬5000名醫師的短缺。
但韓國醫生協會極力否認醫生人數不足，針對特定的基本醫療領域醫生緊缺，有醫生認為，問題癥結點在於工作條件惡劣，所以應該先解決醫生待遇的根本問題。一名韓國實習醫生張鎮宇向《聯合早報》表示，「比起政府擴招醫學院學生，改善基本醫療領域的工作環境更為重要。政府迴避解決根本問題，卻草率地單方面出台擴招學生的方案，真的讓人難以理解。」
由於實習醫生幾乎天天都得加班，張鎮宇透露他還曾一週工作110小時，而這並非增加醫生人數就能解決，而是因為醫學領域人才分佈不均而形成的惡性循環造成。
韓國真正的問題是結構性短缺，不僅醫療資源過度集中首都地區，醫療人力培訓與分配也全為市場導向。由於韓國醫保制度規定只有治療行為才能收取費用，所以像小兒科，除了門診費，沒有其他可以賺錢的方法。醫院經營困難，因此許多醫生在熬完一年的實習期和四年住院培訓後，都選擇到如皮膚科、眼科、整形外科等自費治療較多、較能賺錢的專科去繼續培訓。
但包括內科、外科、婦產科和小兒科等部分科室人手不足，預約候診時間偏長。這也使得醫學院在申請科室的時候，出現學生就算對小兒科等基本醫療領域感興趣，卻擔心壓力太大而放棄的狀況。此外，劣等勞動條件、醫療糾紛訴訟風險，也是讓外科、婦產科等科別面臨醫療人力不足的原因。
有醫生指出，就算擴招也不能保證這些醫學院學生都會去急診室、胸部外科、神經外科等基本醫療科當醫生。增加醫生人數只會增加受歡迎的皮膚科或整形科等醫生間的競爭，無法緩解各地區醫療基礎設施之間的差距。
韓國民眾對於醫院掛號、求診困難有著諸多怨言，對於醫學院擴招抱持支持態度，而對於實習和住院醫生們的怨氣，也僅認為醫療人員是自私的想保住飯碗。在醫界發動罷工後，更有多名病患家屬譴責醫生罔顧人命。
韓國多項民調的結果顯示，超過七成韓國人認為醫學院擴招利大於弊。全國保健醫療產業工會2023年12月發表的民調報告中，更有89.3%受訪者贊成醫學院擴招。
由於相對稀缺，韓國醫生收入在OECD中名列前茅，且明顯高於全國平均薪資水準，而這也成為多數民意挺政府、不挺醫師罷工的原因之一。而政府強勢應對醫生集體罷工潮，被普通民眾視為對特權階級開刀。這也讓尹錫悅的支持率飛升至三個月來的最高點。
韓國即將於4月舉行國會選舉，尹錫悅亟欲藉此扭轉國會朝小野大現狀。如果尹錫悅發揮「鐵面檢察官」的經驗，成功解決醫療改革難題，不僅能成為他最大的政績，更能幫助執政的國民力量博得選民支持。但面對醫師協會毫不退讓，尹錫悅政府最終是會持續堅持醫改，還是妥協與醫界達成共識，仍是未知數。