蘇丹紅「辣椒粉」燒到海底撈！北市衛生局前往抽驗　稽查結果出爐

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另台南市衛生局通知該市久芳生物科技有限公司購買保欣企業股份有限公司之小米椒粉5,000公斤（效期：2026.11.23）檢出蘇丹色素3號4ppb，並使用該原料製成雞心椒粉（有效日期:2025.12.21及2026.01.29）2批產品，其中僅有「雞心椒粉（有效日期：2026.01.29）」產品銷售至臺北市轄內1家餐飲業「鱻品珍美食坊」作為調味料使用，北市衛生局接獲通知立即要求上述業者下架相關產品，經查該業者尚未使用該批產品，總計下架1公斤。
北市衛生局為維護消費者食的安全，已啟動後市場專案稽查，主動針對市售辣椒粉（油）類產品抽驗24件檢驗蘇丹色素，其中3件產品檢出蘇丹色素3號 ，分別為新北市頂記食品股份有限公司「真好家辣椒粉(有效日期：2025/03/12)」檢出蘇丹色素3號 8 ppb(規定：不得使用)，新北市百鮮企業有限公司「泰式辣椒粉 (有效日期：2025/06/29)」檢出蘇丹色素3號 8 ppb(規定：不得使用)及臺中市超農實業有限公司「極辣朝天椒(有效日期：2025/06/17)」經檢出蘇丹色素3號4 ppb(規定：不得使用)；臺北市衛生局已第一時間移請所轄衛生局辦理，並令網拍平台下架不合格產品；另後續亦於食品抽驗計畫中，規劃於本市賣場、餐飲業、傳統市場等各式場域抽驗市售辣椒粉（油）類產品持續監測。
北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法；呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。
台北市衛生局針對有疑慮之產品命業者全數下架停止販售或使用，持續針對各通路稽查並監督下架回收作業，避免違規產品流入通路鏈，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸，全力維護市民食用安全。臺北市衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰鍰。