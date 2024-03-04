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巷仔內／立院整修會議室成失敗作品　近3百萬民脂民膏該向誰討？

▲立法院司法法制委員會8年前改建後，取消兩側發言台，立委官員改成面對面相坐。（圖／翻攝國會直播）
▲立法院司法法制委員會8年前改建後，取消兩側發言台，立委官員改成面對面相坐。（圖／翻攝國會直播）

記者何哲欣／特稿

2016年民進黨首度完全執政，不只再度取得政權，更在首度在立法院獲過半席次，當年綠委力推國會改革，其中之一就是要避免立委質詢官員時雙方互嗆，成作秀舞台，因此改建紅樓302會議室，讓立委與官員面對面坐著。當年的改建預算，花了282萬元，但8年過去，新立委卻說當年的改革實驗失敗，相當諷刺！

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立法院司法法制委員會當年的改建重點，取消立委的質詢台、官員的發言台，立委質詢官員答詢都坐著；並把開會現場與媒體區隔開，媒體在會議室內無法直接與立委官員接觸，只能遠遠地拍，還只能拍側臉。當年是希望先以司委會先當實驗地點，再慢慢推動到其他7個常設委員會的會議室。

8年過去了，不只其他7個委員會改建沒有下文，原本實驗性質的302會議室，現在也遭新立委嫌棄。全立院最資深立委、民進黨立院黨團總召柯建銘說，當年是前立委段宜康很堅持要這樣改，他自己也反對，但與段宜康溝通無效，立院也無其他人有意見，因此就這樣改。

柯建銘說，他自己也對坐著質詢很有意見，立委質詢就是要站著，材有氣勢，立委官員分兩邊站，也方便媒體拍攝。不過還好柯建銘建議，302會議室可以當協商總預算的場地，不用全部改回去。否則將近3百萬的民脂民膏，人民該向誰討？

柯建銘也提到重點，立法院原址是國小，再如何整修，空間都不敷使用，還是應考慮國會改建。只是國會改建，從前院長王金平、蘇嘉全到游錫堃，每屆立院都積極推動，但最後總是不了了之。

國會改革，不論是修法增加立委的權利義務，或是從改善硬體提升立法院的形象，都是重要任務。但每四年就會因屆期不連續，又要重來一次，重複戲碼不斷上演。雖說立院是合議制，但沒有人願意擔下重擔，努力溝通協調，達成共識，也是問題之一。

不論國民黨或是民進黨，即使在立法院有過半席次，還是有不能處理或是不想處理的議題。立法院要改革，最應該改革的，其實是立委這種一拖再拖的心態。

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