樂桃航空促銷今晚8點開搶！沖繩1690元、東京2480元起 華航72折
樂桃航空宣布推出「春日樂桃桃」促銷，針對日本多個航線促銷，其中台北飛沖繩單程未稅價1690元起，台北飛東京成田單程機票未稅2480元起，今(5)日晚間8時起，限時4天開搶。華航也是即日起至3月18日有72折優惠，台北出發，香港來回未稅價3,519起，而首爾來回也只要5,698元。
記者葉盛耀/綜合報導
樂桃航空此次推出的「春日樂桃桃」促銷，單程1690元起就能飛日本，而最低價即是台北飛沖繩單程機票1690元起，而台北飛東京成田單程機票2480元起，，台北飛東京羽田單程機票2960元起，台北飛名古屋單程機票2590元起，台北飛大阪單程機票2750元起，上列價格皆為未稅價
優惠時間自今（5）日晚間8時開始，到3月8日午夜截止，適用飛行期間為2024年03月22日到10月26日，但是不含暑假。另外，飛東京與大阪航線在4月26日～5月6日以及6月7日～6月11日此兩時段不適用；飛名古屋與沖繩則是9月13日～9月24日、10月9日～10月15日等時段不適用。
樂桃航空提醒，相關機票不另收取燃油特別附加費用，但須另繳機場稅等費用，行李託運和預選座位皆須另外付費
華航也是即日起至3月18日推出春季優惠專案【華航釋放你想冒險的心 大膽翻玩全世界】，各區推出精選航線，提供最低72折起的優惠，包含歐洲/美西航線87折起、東南亞82折起、東北亞/中國大陸85折起。
另也特別推薦台北出發的區域精選航線：香港來回僅需未稅價3,519起，而首爾也未稅價5,698、鹿兒島未稅價8,700起、峇里島未稅價1萬1,070起。長程線則有澳洲布里斯本，未稅價1萬6,920起、雪梨未稅價2萬1,250起，而歐美的倫敦未稅價2萬5,220起、舊金山也只要2萬3,664起。