中職／游朝惟選擇退役！曾獲最進步獎　「從國小4年級打到現在」

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三級棒球是王牌投手
游朝惟過去三級棒球就是王牌投手，今入名校高苑工商畢業後，前往富邦公牛（台體大）就讀，成為陣中王牌，2016年從自主培訓加入Lamigo桃猿，但他因傷痛影響，2019年才正式在一軍出賽。
曾拿過最佳進步獎
過去以變化球為主，搭配直球等武器，游朝惟最厲害的是滑球等武器，他在2021年拿下中職年度最佳進步獎，51場後援，戰績2勝2敗7次中繼成功，投了39.2局、防禦率2.95，WHIP值1.03。無奈「最佳進步獎魔咒」發酵，他連兩年未被樂天列入60人保留名單，去年被簽回，今年就被釋出。
游朝惟2021年51場後援，戰績2勝2敗7次中繼成功，投了39.2局，被擊出23支安打，包含3支全壘打，34次三振，14次四壞球，沒有任何觸身球，防禦率2.95，WHIP值1.03，拿到年度最佳進步獎，去年只在二軍出賽20場，防禦率5.31。
富邦悍將先前邀請樂天桃猿投手蘇俊羽、樂天桃猿投手游朝惟參加春訓測試，還有前樂天桃猿范柏絜自行加入測試，經過一個多月測試，其中蘇俊羽由於傷勢影響，決定結束職棒生涯，測試結果富邦決定留下范柏絜。
游朝惟表示，感謝大家支持鼓勵，接下來他會準備未來要做的事，有機會再向外界分享，不過他從國小4年級開始的棒球生涯，提前結束。
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