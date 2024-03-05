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中職／游朝惟選擇退役！曾獲最進步獎　「從國小4年級打到現在」

▲前樂天桃猿投手游朝惟參加測試未果，宣布退役。（圖／吳政紘攝）
▲前樂天桃猿投手游朝惟參加測試未果，宣布退役。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

游朝惟不打球了！前樂天桃猿30歲投手游朝惟今年春訓參加富邦悍將測試，可惜沒有通過，原本跟著臺北興富發棒球隊練球，但游朝惟經過思考後，決定退役，游朝惟表示，自己從國小4年級開始打棒球，如今也31歲，「想想也是時候該放下這顆手裡每天握著的球了」，不過游朝惟認為職棒很現實，「在打也可能只有一兩年」，決定結束棒球生涯。

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游朝惟在IG上表示退役，他說，一路上太多人的幫助讓他心懷感激，「我的棒球人生到今年結束了！我想也該為自己以後該做什麼而著想了，棒球再打可能也只有一兩年，年紀到了、實力不如人，職棒就是這麼現實。」

三級棒球是王牌投手

游朝惟過去三級棒球就是王牌投手，今入名校高苑工商畢業後，前往富邦公牛（台體大）就讀，成為陣中王牌，2016年從自主培訓加入Lamigo桃猿，但他因傷痛影響，2019年才正式在一軍出賽。

曾拿過最佳進步獎

過去以變化球為主，搭配直球等武器，游朝惟最厲害的是滑球等武器，他在2021年拿下中職年度最佳進步獎，51場後援，戰績2勝2敗7次中繼成功，投了39.2局、防禦率2.95，WHIP值1.03。無奈「最佳進步獎魔咒」發酵，他連兩年未被樂天列入60人保留名單，去年被簽回，今年就被釋出。

▲樂天投手游朝惟恐不在球隊未來藍圖，將不會在樂天60人保護名單內。（圖／吳政紘攝）
▲樂天投手游朝惟恐不在球隊未來藍圖，將不會在樂天60人保護名單內。（圖／吳政紘攝）
游朝惟2021年51場後援，戰績2勝2敗7次中繼成功，投了39.2局，被擊出23支安打，包含3支全壘打，34次三振，14次四壞球，沒有任何觸身球，防禦率2.95，WHIP值1.03，拿到年度最佳進步獎，去年只在二軍出賽20場，防禦率5.31。

富邦悍將先前邀請樂天桃猿投手蘇俊羽、樂天桃猿投手游朝惟參加春訓測試，還有前樂天桃猿范柏絜自行加入測試，經過一個多月測試，其中蘇俊羽由於傷勢影響，決定結束職棒生涯，測試結果富邦決定留下范柏絜。

▲樂天桃猿游朝惟曾拿過最進步獎。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿游朝惟曾拿過最進步獎。（圖／NOWnews資料照）
游朝惟表示，感謝大家支持鼓勵，接下來他會準備未來要做的事，有機會再向外界分享，不過他從國小4年級開始的棒球生涯，提前結束。

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