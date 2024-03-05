霸氣贈「真鈔蛋糕」！大馬帥新郎送未婚妻 33萬鈔票疊六層
比起送鮮花或蛋糕，送現金或許更為實際。馬來西亞一名25歲的帥新郎近期在訂婚派對上，贈送六層高的「真鈔蛋糕」給26歲的未婚妻，要價5萬令吉（約等同於新台幣33萬元），出手相當豪邁。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據馬來西亞媒體《中國報》，準新郎的弟弟那拉那瓦特（Naraynawate）在社群平台TikTok上分享，哥哥上個月24日在沙巴舉行訂婚儀式，而女方家庭要求，希望將聘禮金製成蛋糕的造型。「我的哥哥和嫂嫂一直相愛，女方其實只要求兩萬令吉（約等同於新台幣13萬元）的聘金，但哥哥認為好不容易在一起，所以決定給她們五萬令吉。」
那拉那瓦特也透露，自己和其他三個朋友花了一天的時間，一起製作這個獨特的「蛋糕」，他並把這段故事放上網路，引發網友熱烈迴響。
許多網友紛紛留言表示羨慕，也有網友認為這樣的儀式過於奢華。對此，那拉那瓦特表示，哥哥與未婚妻相愛多年，哥哥目前在中國工作，在哥哥還未拿到長期工作簽證前，未婚妻提供了經濟上的支持，兩人愛情長跑多年後才終成眷屬。「所以我覺得金額多寡不應該成為網友吵架的爭議點，因為我哥哥有經濟能力且自願，才可以給那麼高額的聘金。」