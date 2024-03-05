KKBOX、KKMAN都是它的！軟體小公司崛起　耕耘25年將掛牌

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根據公開說明書，科科科技擁有華麗的股東陣容，最大股東為日本電信公司KDDI，持股比率45%，其次為新加坡政府主權基金持有16.8%，另外還包括宏達電、台灣大、中華電信、趨勢科技等公司。
能夠讓這些大股東願意投資的幕後人物，正是科科科技董事長暨執行長王献堂。出身於投資界的他，在20多年前也是扮演投資方的角色，負責稽核與評估是否要投資科科科技的前身—願境網訊公司。沒想到當時投資不成，反倒是他自己被兩位年輕創辦人的夢想給吸引了，加入團隊後一起帶領著公司從賺到100萬美元的第1桶金，再慢慢地茁壯成長。
「大家都只知道KKBOX，但是我們一開始是從KKMAN發跡。」王献堂回憶，25年前，撥接上網的年代剛剛興起，大家開始在BBS聊天，可是當時微軟IE瀏覽器沒有分頁的功能，KKMAN的技術就是讓BBS的使用者可以輕鬆分頁與切換頁面，累積用戶迅速達到200萬人，市占率20%。
然而，公司第一次的重大機遇是政府於2000年開放固網執照，讓國內的電信產業進入百家爭鳴的新格局。隨著固網公司主動找上門，KKMAN透過上網的分潤機制開始賺錢。緊接著個人行動網路的時代到來，行動電話的面板從黑白變彩色，陸續衍生出圖鈴下載、桌布設計等新商機。
公司接起代工軟體的生意，與電信商的合作關係愈來愈緊密，漸漸發展出為客戶處理各種產品、用戶等資料的業務，在2001年底便將累積虧損全部彌平。
直到2005年，KKBOX才正式於台灣開台，也是讓這家公司從此一戰成名的關鍵。王献堂表示，當時投入的理由有點「高大上」，一來是想要打擊猖獗盜版音樂的風氣；二來是思考如何以科技協助台灣音樂產業進行數位轉型，而KKBOX首創不用下載，採取訂閱制就可以在網路上無限暢聽，也是全球第一個合法的音樂串流平台。
《財訊》雙週刊指出，在免費試用期間，KKBOX短短1週即累積的上百萬個免費試用戶，其實背後是一場豪賭。「當時我們已賺到了兩桶金，毅然決定把3/4的錢全部拿去付版權費，只剩下1/4作為營運資金。」王献堂直呼，如果沒做起來的話，公司應該就會倒了，不然就是要再想辦法籌錢。
獲3大助力 產品快速崛起
KKBOX之所以可以快速崛起，有3大助力，第1，唱片業界全力打擊盜版，支持正版合法音樂。第2，飛行網音樂交換軟體KURO遭控違反《著作權法》定讞，讓合法支付版權費用的影音串流平台更有底氣；第3，網路頻寬不斷升級，上網聽音樂的品質愈來愈好，帶動訂閱用戶的不斷成長。
「在好的契機點推出好的服務與產品。」王献堂指出，公司的本質就是不斷發展新技術。早期賺到的錢不只拿去付版權，還成立了研究團隊，在2006、20077年時招募了很多數據分析與軟體人才，專門分析用戶的資料、用戶的行為等等，員工人數也從60、70人一路擴張至200人，之後才能吸引中華電信、KDDI、宏達電等重量級股東的加入。
作為一個台灣出發的網路軟體公司，擴展海外市場尋求更大的商機是必然的趨勢，亞洲當然是首選，日本市場成為科科科技積極經營的一塊沃土，不僅為KDDI建立音樂串流服務，打造影音串流平台展開數位轉型，另外還協助日本電視台跨足OTT市場，為此更進一步在日本成立了新的事業部門，負責所有IT技術與軟體服務。
2015年時，科科科技即與亞馬遜AWS開始合作，擴大布局日本當地影音串流服務。王献堂透露，影音串流的純軟體服務，可以達到60%至70%的毛利率，而且是經常性的服務，具有難以更換與取代的特性，因此，日本的發展對公司營運來說，是一個很重要的轉捩點。現在，日本市場占科科科技的營收比重超過5成，更是未來營運成長的主要動力。
能夠成功打開日本市場，當然不只有KDDI這位大股東的加持，王献堂認為科科科技主要做對了3件事情。第1，SaaS（軟體即服務）非常到位。科科科技在日本建立的團隊都是日本人，非常熟悉當地市場狀況，初期先與IT服務公司從概念驗證（POC）合作慢慢做起，進一步掌握客製化的需求。
第2，充分了解日本當地的銷售架構。有別於台灣、美國都是屬於垂直化的結構，絕大部分的企業都有屬於自己的IT團隊，但日本的特性卻是採取外包、分工的模式，所以要找對客戶群很重要。
做對3件事 成功打進日本
第3，建立品牌能見度。日本企業崇尚歐美品牌，更加支持本土品牌，身為台灣業者需要更努力讓客戶看見。王献堂頗為自豪地說，台灣的軟體技術能力比日本更強，日本企業湧現數位轉型需求，在這一塊領域耕耘就能發揮台灣軟體技術的優勢。
除此之外，科科科技也精準掌握了平台後面許多看不見的工程。舉例來說，影像與音樂透過無線傳輸進行撥放、解碼，須了解每一個用戶的網路流量、頻寬大小，才能做到讓用戶觀看、收聽不斷線的品質。在掌握與分析數據之後，又可以加入AI功能，像是某用戶喜歡看喜劇，即有類似的戲劇推播，如此就能開始融入新的服務。
《財訊》雙週刊也發現，科科科技不僅擁有自有品牌，又能幫客戶代工客製影音串流、AI、大數據分析等服務。「如果在技術上無法與時俱進的話，就只是一代拳王。」王献堂引用了聯發科董事長蔡明介的理論，在AI大趨勢之下，將為公司帶來更多的商機，如同協助台北市教育局將酷課雲升級成為AI串流平台的案子一樣。
科科科技正在轉型成為不一樣的公司，要將影音串流結合生成式AI開發全新的多媒體科技與雲端智慧業務，讓25年累積下來的軟實力站上更多、更不一樣的舞台。
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