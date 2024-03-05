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驚蟄到！過敏毛病齊上門　中醫師揭「長壽茶」配方＋飲食4禁忌

▲驚蟄節氣即將到來，過敏性結膜炎等毛病也一起上門，中醫師揭抗過敏關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲驚蟄節氣即將到來，過敏性結膜炎等毛病也一起上門，中醫師揭抗過敏關鍵。（示意圖／取自unsplash）

記者林志怡／台北報導

近期天氣高低溫反覆橫跳，今（5）日又適逢驚蟄時節，迎來萬物復甦的季節，但《NOWnews今日新聞》諮詢中醫師、中醫師賴睿昕指出，這段時間因為季節交替、溫差冷熱變化加大，更容易出現「過敏性結膜炎」，其實這都是自體免疫在搞鬼，建議民眾在驚蟄時節，飲食以養生清淡為宜，勿吃辛辣、烤炸、油膩或煙酒等刺性食物，平時也可以喝些桑葉茶，疏散風熱、還能調理肝脾。

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賴睿昕指出，驚蟄節氣常常會誘發過敏性結膜炎，尤其在季節交替、溫差冷熱變化加大的環境下發作時，更容易合併有鼻子的過敏症狀，稍微用手擦揉時，眼睛就變得又紅又腫，其他過敏症狀也會因為空氣中汙染物pm2.5、霧霾、粉塵而更容易發生。

針對驚蟄時節的過敏性結膜炎，賴睿昕說，這類情況都是自體免疫在搞鬼，因為眼瞼及結膜存在許多肥胖細胞，其內富含組織胺及一些形成發炎反應的介質，當外在的過敏原刺激時，會啟動肥胖細胞相關的一連串連鎖反應、釋放組織胺與介質，讓小血管擴張，產生癢、紅、腫等發炎症狀。

因此，對於特別容易誘發過敏性結膜炎的驚蟄時節，賴睿昕建議，養生飲食宜清淡，勿吃辛辣、烤炸、油膩或煙酒等刺性食物以免溼熱內生加重眼睛的紅腫，本身坐息規律，不要晚睡熬夜。

賴睿昕也提到，民眾平時可以多喝桑葉茶來預防過敏性結膜炎，「桑葉」又被稱為「神仙草」，日本人則稱桑葉茶為「長壽茶」，具有疏散風熱的效果，還能調理肝脾，是國際食品衛生組織所列的「人類21世紀十大保健食品」之一，對於眼睛的血管與神經有保護作用還有降血糖、降血脂、降膽固醇作用，但是本身體質寒涼，腸胃易拉肚子或是有痛經，受風寒而感冒的人不適合喝太多。

不過，賴睿昕提醒，充足的睡眠是改善體質提高免抵抗力的最大關鍵，還有讓眼睛常休息，勿使用太多3c產品，可以降低眼睛疲勞還有症狀發作時，不可直揉眼睛，以免招致細菌侵入，可以使用眼藥水或是以中藥薰洗眼睛的方式處理。

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