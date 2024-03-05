布局下屆縣長？王育敏接任嘉義縣黨部主委 朱立倫這樣說
2026地方大選還有兩年，各政黨早已悄悄佈局備戰，國民黨立委王育敏今（5）日宣布接任國民黨嘉義縣黨部主委，被視為布局下屆縣長選舉，對此，國民黨主席朱立倫說，現在是全力地把服務工作做好，跟地方扎根做好，更強調「將來推出的候選人，一定是跟地方連結很深的候選人」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席嘉義縣黨部新任黨部主委布達典禮暨新春聯誼，被問及這次王育敏當主委，是為之後縣長做布局？朱立倫說，國民黨必須要走年輕化、更要走內造化，內造化就是由具有民意基礎的同志來擔任各地主委，不管是嘉義、台南、高雄、屏東等地，主委都是立委兼任，當然不會只有王育敏來服務地方，還有其他立委例如在地的立委翁曉玲等，都希望能服務嘉義鄉親，讓整個國民黨跟地方結合得更密切。
至於兩年後縣長選舉，是否就是黨部主委參選？朱立倫則說，現在是全力地把服務工作做好，跟地方扎根做好，強調「將來推出的候選人，一定是跟地方連結很深的候選人」。
針對數位身分證喊卡，2.8億元恐全民埋單？朱立倫說，錯誤的政策比貪汙更可怕，錯誤政策造成全民買單2.8億元，「為什麼沒有追根究柢的要究責到底？」這才是關鍵，讓大家荷包這麼重大的損失，立法院一定強力監督。