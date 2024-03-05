高金素梅開嗆陳建仁「關麥還在吵」　韓國瑜打圓場也擋不住

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陳建仁回覆，全世界各個國家在訂定農藥殘餘容量或動物容許量，都有與時俱進，不同國家使用的農藥種類不一樣，哪個產品沒有使用這個農藥，「我們當然是訂0，當有農藥我們就改變，這就是科學」。
高金素梅再詢問，錯誤的防疫政策，花了8400億，疫苗幫、口罩幫、快篩幫一路橫行，非核家園政策投入幾個兆，變成深不見底的錢坑，每年還要丟幾千億，電費越來越貴，「缺電」陰影每天都在，非核家園火力發電造成空污，養大的光電幫、風電幫、雲豹幫，失能農業政策也養出雞蛋幫。
高金素梅質疑，政府應要修正錯誤政策，他現在終於恍然大悟，或許民進黨執政團隊需要所謂「利益幫派」，硬要推錯誤政策，遭陳建仁駁斥，「這是污衊貼標籤的結果」，剛剛講的都是錯的。
高金素梅回嗆，「好啊，你認為我貼標籤我讓全國人民來看」，陳建仁回應，這要訴諸社會公平，強調從來沒有缺電，馬英九時期才有缺電，「不能用不正確的事實來貼標籤」。
高金素梅則再回嗆，你去問看看全民有沒有缺電，還遇到老鼠、飛鼠，你去問看看原住民地區，經濟部長王美花也出面幫腔說「這個不叫缺電」，高金素梅說，無緣無故斷電，這都是有數據的。
韓國瑜急出面緩頰喊暫停，高金素梅辛苦了，但高金素梅還有7分鐘質詢時間，高金素梅則重申能接受全民檢驗，自己理直氣壯。