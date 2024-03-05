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高金素梅開嗆陳建仁「關麥還在吵」　韓國瑜打圓場也擋不住

▲立委高金素梅質疑蔡政府能源政策錯誤導致缺電新聞頻傳，行政院長陳建仁（左）、經濟部長王美花（右）嚴厲駁斥「缺電」是錯誤訊息。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.05）
▲立委高金素梅質疑蔡政府能源政策錯誤導致缺電新聞頻傳，行政院長陳建仁（左）、經濟部長王美花（右）嚴厲駁斥「缺電」是錯誤訊息。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.05）

記者林怡昕／台北報導

立法院今（5）日進行總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時，因為「國家隊」跟行政院長陳建仁槓上，高金素梅直指，民進黨執政團隊需要所謂「利益幫派」，例如疫苗幫、口罩幫、快篩幫等，硬要推錯誤政策，遭陳建仁反嗆這是污衊、貼標籤的結果，他不接受，兩人唇槍舌戰數分鐘後，立法院長韓國瑜出面緩頰，稱高金素梅辛苦了，先進入休息時間。

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高金素梅質詢時指出，美國萊克多巴胺豬肉，從零檢出修正為容許10ppb，可笑的是台灣豬農還是禁用萊克多巴胺，一個科學兩種標準，這些哪一項是根據科學驗證修正，這幾百項修正有很多是因為美國在台協回、日本交流會提出的申請而修正，「我認為蔡政府的食安五環，早就被所謂政治飛鏢射到千瘡百孔」。

陳建仁回覆，全世界各個國家在訂定農藥殘餘容量或動物容許量，都有與時俱進，不同國家使用的農藥種類不一樣，哪個產品沒有使用這個農藥，「我們當然是訂0，當有農藥我們就改變，這就是科學」。

高金素梅再詢問，錯誤的防疫政策，花了8400億，疫苗幫、口罩幫、快篩幫一路橫行，非核家園政策投入幾個兆，變成深不見底的錢坑，每年還要丟幾千億，電費越來越貴，「缺電」陰影每天都在，非核家園火力發電造成空污，養大的光電幫、風電幫、雲豹幫，失能農業政策也養出雞蛋幫。

高金素梅質疑，政府應要修正錯誤政策，他現在終於恍然大悟，或許民進黨執政團隊需要所謂「利益幫派」，硬要推錯誤政策，遭陳建仁駁斥，「這是污衊貼標籤的結果」，剛剛講的都是錯的。

高金素梅回嗆，「好啊，你認為我貼標籤我讓全國人民來看」，陳建仁回應，這要訴諸社會公平，強調從來沒有缺電，馬英九時期才有缺電，「不能用不正確的事實來貼標籤」。

高金素梅則再回嗆，你去問看看全民有沒有缺電，還遇到老鼠、飛鼠，你去問看看原住民地區，經濟部長王美花也出面幫腔說「這個不叫缺電」，高金素梅說，無緣無故斷電，這都是有數據的。

韓國瑜急出面緩頰喊暫停，高金素梅辛苦了，但高金素梅還有7分鐘質詢時間，高金素梅則重申能接受全民檢驗，自己理直氣壯。

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