又因NET槓上！謝國樑狠批林右昌「邪惡且貪婪」　林右昌回應了

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謝國樑嗆，林右昌一天到晚都會喜歡用攻擊、鬼扯，這種比較聳動的字眼，上次他用鬼扯這個字眼批評，說契約期滿才需要移轉產權，馬上被財政部促參解釋函打臉，所有續約都是訂新約，早在約定完成前就要移轉，林右昌就不敢再講這個，「這是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物。」
稍早林右昌回應，當初城際轉運站也有邀客運業者經營，但他們認為有13席月台，遠高於目前基隆的需求，所需要維護管理空間包括公共跟戶外，都認為會虧錢，前前後後流標了四次，最後好不容易找到有業者願意來結合國光客運投標，是很需要勇氣，不是像謝國樑所說，要跟東岸商場比，甚至跟台北的市府轉運站比。
林右昌續批，經營的相關權利金又被謝國樑鬼扯，說什麼權利金太少，但都提過了，全國各縣市的轉運站，很多是市政府需要編列預算補貼，就算新北的板橋轉運站擁有優越條件，每年固定權利金也是50萬，「謝國樑別再為了他自己無法跟社會交代清楚，就拉我來救援」，不斷用扭曲的話語誤導視聽，真的很不好。
林右昌說，請謝國樑要好好回答社會對他的質疑，1月31號他親自在市長室開兩次會，一次還是晚上十點多，「我擔任基隆市長八年，市府鐵門八點就拉下，若如他所說只是聽聽簡報，那有何道理，鐵門都拉下來還要回去主持會議？若不是市長主持，警察會動嗎？」因此謝國樑別再避重就輕。