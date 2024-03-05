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28歲女警與田美咲見「同期生舉槍自戕」　身心崩潰下海當女優

▲28歲的AV女優與田美咲曾經當過警察，當警察時因常遭受民眾辱罵，又聽說同期生壓力過大舉槍自戕，因此決定離職。（圖／翻攝自與田美咲IG）
▲28歲的AV女優與田美咲曾經當過警察，當警察時因常遭受民眾辱罵，又聽說同期生壓力過大舉槍自戕，因此決定離職。（圖／翻攝自與田美咲IG）

記者張一笙／綜合報導

28歲日本女優與田美咲（Chanyota）曾經擔任過警察，也是日本職業摔角手，同時也在YouTube上經營健身頻道。近期與田美咲接受採訪時透露自己不當警察的原因，是因為執勤時遭民眾辱罵，又聽說同期生因壓力過大舉槍自戕，因此她才毅然決然離開警界。

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▲與田美咲除了是AV女優，還曾當過警察，也是日本摔角選手，更是健身YouTuber，身分十分多元。（圖／翻攝自與田美咲IG）
▲與田美咲除了是AV女優，還曾當過警察，也是日本摔角選手，更是健身YouTuber，身分十分多元。（圖／翻攝自與田美咲IG）
根據日媒《FRIDAY》報導，與田美咲曾在打工時期，在便利商店遭顧客跟蹤並騷擾，求助警方後，十分感謝當時幫助自己的警官並對當警察心生嚮往，因此她畢業後就報考警察學校，熬過嚴格的訓練後並開始到派出所執勤。然而，與田美咲的警察之路過得並不順遂，在執勤時常常被民眾出言羞辱，更被譏笑是「稅金小偷」，因而心生退意。同時，與田美咲又聽說同期生因壓力過大因而舉槍自戕，因此毅然決然地辭職。「我凌晨3點打電話跟媽媽說『我不行了』，停職後直接辭職。」與田美咲回憶說道。

▲與田美咲打工時曾受顧客騷擾跟蹤，求助警察後十分感謝當年的警官，因此萌生畢業後報考警察學校的想法。（圖／翻攝自與田美咲IG）
▲與田美咲打工時曾受顧客騷擾跟蹤，求助警察後十分感謝當年的警官，因此萌生畢業後報考警察學校的想法。（圖／翻攝自與田美咲IG）
與田美咲離開警職後一度成為上班族，後來因熱愛健身因此開始考取證照當教練，未料碰到新冠疫情爆發，健身房被迫歇業，因此她轉念一想，在疫情前她也有不少從事性產業的女學生，如果她有過當AV女優的經驗，未來繼續當健身教練時，也可以吸引到更多從事性產業的女學生，因此下定決心成為AV女優。

▲與田美咲自認並非美女，因此更加努力地面對人生與工作，積極樂觀的個性，讓她收穫不少粉絲，更在2024年2月銷售榜單一舉奪得第一名。（圖／翻攝自與田美咲IG）
▲與田美咲自認並非美女，因此更加努力地面對人生與工作，積極樂觀的個性，讓她收穫不少粉絲，更在2024年2月銷售榜單一舉奪得第一名。（圖／翻攝自與田美咲IG）
與田美咲自認並不可愛，而且也不是普世審美中的美女，因此在面試時親自做了PPT自我介紹。成為AV女優後，與田美咲常常遭遇黑粉在網路上謾罵，但她想到當警察因為要進行「解剖遺體調查」時，甚至需要運送遺體的器官，她釋然地表示：「一想到沒有比運送器官更痛苦的事情了，一切就釋懷了。」正面積極的態度，讓她吸引不少粉絲，更在2024年2月一舉奪下銷售榜的第一名。

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