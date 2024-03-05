不忍苛責新科立委表現　鄭運鵬評翁曉玲「很落伍的威權悲哀」

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鄭運鵬說，不過質詢的態度和內容，認為就是看委員人品和內心的價值觀的指標，有壓力、情急的表現是很難偽裝的。首先會認為質詢是上對下的學者，本身心態就蛋頭，不過投給他們的選民，可能也是喜歡看他們糟蹋不同政黨的公務員，「家裡有公務人員的選民自己思考看看。」
鄭運鵬說，若以《憲法》角度來看，上對下的說法當然荒謬，如果實際一點以比照文官的職等來看，立委等於部長，院長、副院長當然比立委上位一等，這樣很簡單，要驗證上對下立委是不是意識形態作祟，看他對同黨韓國瑜院長的態度就知道。
其次鄭運鵬說，自己一直強調，質詢台和備詢台的兩造沒有大小的問題，只是責任不同，所以立法院的總質詢規則才會逐步地改成「即問即答」，現場辯論見真章，不會讓官員實問虛答。
鄭運鵬表示，被詢問的人也不因為備詢身份而比較低等，即使以檢警詢問證人犯人為例，也不代表證人、犯人是下民。當然公權力會有法律授權的手段和灰色地帶的步數施壓被詢問者，但是法律也會保障他們的人權，《刑事訴訟法》寫得很詳細，還隨著時代不斷改進，而且是向被告方改進。所以即使在野黨立委把備詢官員當作是犯人在看，上對下的心態也是很落伍威權悲哀的。
最後鄭運鵬說，民代是民主法治賦予的權力，不代表民意代表天縱英明或高人一等，不管是地方政府或中央，備詢者都是一輩子奉獻在這個領域的專業者，以專業背景來說，質詢者每一分鍾都要保持「小學程度出考題給博士」一樣戰戰兢兢的心態，才是健康合理的。若不懂的硬問、被反駁就翻臉，講不贏就扯上下、扯政黨、扯議事規則，「對我來說都是準備不足、腦袋只裝政黨偏見的醜態表現而已。」