中國人大代表建議「網遊防沉迷」大學生也納入監管 中國網友跳腳
中國全國「兩會」（全國人大、政協會議）4日正式登場，除了會後的「總理記者會」被取消引發關注外，還有另一件消息在中國社群網路上掀起熱議，那就是有人大代表建議將現行針對未成年玩家的「網遊防沉迷」機制，擴大監管範圍把大學生也納入，此言一出讓許多中國網友跳腳，引來一面倒反彈。
記者倪浩軒/綜合報導
中國網路遊戲產業近年來蓬勃發展，但是官方不時就會出手「整頓」網遊，今年1月1日中國《未成年人網路保護條例》正式實施，對於未成年人「防沉迷」的規定益發滴水不漏，另外，中國在去年底發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，也針對未成年人玩家提出更嚴格的規範，限定用戶儲值限額、要求網路遊戲直播不得出現高額打賞等等，草案徵求意見稿一出讓各家遊戲業者股價雪崩。
而今年兩會上，人大代表陳志列建議表示，目前針對未成年人的網遊「防沉迷」機制已經取得較好成效，建議延長監管年齡，將大學生也納入網遊「防沉迷」機制，陳志列還說要讓「大學生天天打遊戲、天天睡大覺、天天喝大酒、天天談戀愛的日子一去不返」。
此言一出立即讓中國社群網路炸鍋，中國網友紛紛跳腳表示，「乾脆全面禁娛得了」、「我建議你不要建議了」、「建議全面取消互聯網，全面取消電腦，畢竟單機遊戲也有沉迷可能」、「世界是一個巨大的防00後沉迷機制」、「建議建立工作防沉迷機制，超過8小時自動下班」、「難怪年輕人不婚不育，防戀愛沉迷啊」、「太逆天了，以後是不是中年人也要防沉迷，老年人也要防沉迷」。
更有中國網友指出，不如把重點放在如何提高大學生就業率與就業條件，如何改善大學教育、如何提高產學結合，這些都比防止大學生打遊戲有意義多了。