中部空氣品質「紅色警戒」！彰化縣環保局要求中火、麥寮電廠降載
彰化縣環保局表示，今（5）日環境風場轉為西南風，雲嘉南以北位於弱風區，清晨及夜間有污染物累積。中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計到3月6日空品才會好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，環保局也已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。
記者林莞茜／綜合報導
環保局指出，彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，昨日夜間已預先降載2,879MW（含歲檢修），減緩中部空氣品質惡化。
環保局呼籲，轄內各公私場所應妥善操作污染防制設備，共同維護空氣品質，也請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。