唐從聖股票慘賠600萬！發誓「再碰我就是白痴」　失利原因全說了

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唐從聖說，當年聽朋友說股票好賺，還是門外漢的他一竅不通，都是靠直覺看股票公司名稱買進，之後則因為演藝工作忙碌交給業務員操盤，沒想到一年半後，原本5、600萬的資金只剩89萬。
在看到業務員出示的報表，都是買高賣低、進出場頻繁，大賠數百萬後，讓唐從聖忍不住誓言，「再碰股票我就是個白痴！」但沒想到之後又認識了新的營業員，再加上自以為是地觀察股市是安全利多，唐從聖又傻傻進場。
結果不幸碰到了2008年的雷曼風暴，唐從聖再度賠了400多萬，「我懷疑股票大戶是不是跟蹤我，當時我還玩當沖，每天當千萬大戶，但只要我買進就跌停，認賠拋售後就開始上漲，真的再也不敢碰股票了，之後都是定期定額買穩定基金。」
對此，財經專家盧燕俐也表示，唐從聖就是個活生生的負面教材，她也提醒觀眾，第一，是投資的錢，絕對不可交給營業員或理專操作，這是違法的。第二，根據證交所數據，當沖市場連續3年都在賠錢，金額高達數百億，「平均每一個人虧損24萬，建議觀眾穩健長期投資。」
梁家瑜律師也說，「唐從聖完全授權給業務員，投資風險只能自己承擔，至於銀行若沒有盡到監督責任，有可能要連帶賠償。」因此，以上2位專家的建議，再加上唐從聖的慘痛經驗，呼籲觀眾們務必審慎投資。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。