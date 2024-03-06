涉貪案又開庭！高虹安稱「一天當兩天用」：不影響市政
台北地院審理高虹安涉詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。北院今（6）日再開準備程序庭，勘驗筆錄的錄音錄影光碟，預計今年5月底辯論終結。高虹安表示，會把一天當二天用加倍努力，對於市政的推動不會有任何影響，希望大家也可以用同樣的心力來關心她在新竹市政的推動。
記者呂炯昌／台北報導
高虹安上午在律師與前新竹市府發言人徐千晴陪同下前往北院，高虹安在中午時步出地院受訪，媒體問會不會擔心出庭影響市政？ 高虹安表示，謝謝這麼多人關心這場訴訟，尤其是媒體投入很多資源人力在這件事情上，她會把一天當二天用，加倍努力拚新竹市政，開庭時間對於市政的推動不會有任何影響，希望大家也可以用同樣的心力來關心我在新竹市政的推動。
高虹安舉例說，最近短短兩個月內，市政建設的工程開工和落成啟用就有十四項以上，也就是這兩月內，等於幾乎每三個工作天就會有一次的工程開工或完工啟用，每一次的開工和啟用都象徵城市的進步，這是市民的期盼，更是她的責任，絕不會因幾次開庭就影響市政的運行，這是市民對她的期盼，也是她對市民的承諾。
媒體早上看到很多新竹在地里長北上聲援，心情如何？ 高虹安說，很感動，雖然上任才短短一年多一點，在地里長座談會每次她都親自到場和他們交流，也謝謝他們願意站出來送暖加油，「我感受到我的責任更加重大，會更加努力拚市政回報大家。」
媒體詢問可否講一下今天開庭狀況？高虹安說，因為還有公務行程，法律問題請律師回答。