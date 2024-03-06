翁曉玲拋總統大選二輪制 吳思瑤嘆：問政理盲、法盲、科學盲
國民黨新科立委翁曉玲日前拋出「總統副總統選舉罷免法修正草案」，提出將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府。對此民進黨立院黨團總召吳思瑤今（6）日表示，任何立委言論真的不能異想天開、天方夜譚，專業問政需做資料考證，對於藍委表現民眾感受非常遺憾，問政呈現理盲、法盲、科學盲，質疑這樣的問政品質，「有助於國民黨提升政黨形象嗎？」
記者陳威叡／台北報導
2024總統大選落幕，民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴得票率達40％，此外民進黨立委在國會也未過半，也引發民間對於「少數政府」的討論。對此翁曉玲提案指出，可參考法國、奧地利投票機制，提案修正總統副總統選罷法部分條文，將現行總統大選的一輪投票制規定，改為二輪投票制，否則少數政府缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，國家治理恐陷入難題。
對此吳思瑤表示，尊重各個立委的提案權與主張，但也好奇，翁曉玲是法學博士，讀的《憲法》是哪一個版本？且若選舉方式改變，不僅需要相當的社會對話，也要進一步試算因為選制改變，會影響、耗費的社會成本等。
吳思瑤表示，任何立委的言論真的不能異想天開、天方夜譚，專業問政需做資料考證，而總統選舉剛落幕，國民黨立委在立法院表現，讓民眾感受非常遺憾，因為問政呈現理盲、法盲、科學盲，質疑這種問政品質，「有助於國民黨提升其政黨形象嗎？」