兩岸觀光僵局怎解？王國材：看對岸善意、請業者勸說開放陸客團
交通部原規劃自3月1日起，恢復我旅行業組團赴陸旅遊，但春節前又突然喊卡，僅允許3月1日至5月31日可以出團，6月後禁團。交通部長王國材今天赴立院報告、會中受訪表示，6月禁團是暫緩措施，等待對方釋出善意，目前也請旅行業者勸說對岸趕快開放陸客團來台。
記者李琦瑋／綜合報導
王國材表示，3月1日到5月底，旅行社已招攬的赴陸團，包括併團共有4千團、10萬人仍可照常出團，6月後有些業者跟航空公司訂機，已經付給航空公司訂金，民航局會負責幫忙協商。而6月起禁止出團是暫緩措施，目前10萬人出團，是把他去年答應業者的承諾，趁5月20日新政府上任前先做，至於後續就要視陸方表現，6月以後，也將由下任內閣決定。
至於兩岸旅遊僵局怎麼解？王國材說，他近日有跟旅行商業同業公會全國聯合會通電話，請業者帶團到大陸，也常跟國台辦見面，跟對方表達為了讓台灣觀光客趕快過來，也請對方做出努力，勸說對岸趕快開放陸客團來台，不然就一直僵在這個地方。
他說，選舉後大陸有一系列動作，6月暫緩出團是跨部會討論，幾乎達共識，若大舉開放，但對方對我方不友善，也會有另一種聲音出來。目前沒有透過兩岸小兩會溝通，反而是由旅行業到大陸溝通，希望對方有善意回應。
王國材喊話「觀光無關政治」，中國大陸已經開放赴這麼多國家旅遊，就是對台灣不開放，健康有序交流是他一向主張，希望兩岸人民互相往來了解。
組團赴陸原本限額每天2千人，目前3至5月有10萬人參加陸團，是否超乎預期？他說，以1天上限開放2千人來看、1個月就是6萬人，目前看來，沒有比預期多，但本來就是要看市場決定，沒有期待多或少，有人要去就去、有人要來就來，完全自由。