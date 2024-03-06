FB、IG大當機！台灣鄉民們轉往「古代科技」 Ptt上線人數飆10萬
臉書母公司Meta旗下的FB、IG、Threads等大型的社群平台在昨（5）日深夜11時20分左右突然傳出全球大當機災情，許多用戶的帳號全部被登出，歷經2小才陸續修復。大型社群網站同時掛點，讓鄉民們重回台灣中古神獸等級的社群平台Ptt，昨晚上線人數久違的飆上10萬人，網友笑問「Ptt是不是要重返榮耀了」
記者周淑萍/綜合報導
昨晚包含臉書、IG甚至是Threads等Meta旗下的大型社群平台出現了「機瘟」，不只有台灣，影響的範圍涵蓋了全球用戶，讓Meta發言人安迪（Andy Stone）也只能跑到敵對的X平台上發文表示「正在努力解決問題」。Meta大當機讓科技狂人馬斯克趁機在自家的社群平台X發文，「如果你正在閱讀這篇文章，那是因為我們的伺服器正常運作。」調侃功力一流。
台灣資深網友們在沒有辦法登入臉書、IG時，不少人都回歸Ptt，八卦版幾度擠入3萬帳號，在當機不到20分鐘網友稱「線上快10萬人」，資深網友發文「Ptt是不是要重返榮耀了」，吸引鄉民們紛紛在神串留名「期待紫爆」，網友提到「一掛馬上打開ptt」、「薑還是老的辣」，同時也消遣了一下「沒想到古代科技最穩」、「搞不好最後一次10萬人」，「不想承認，但Ptt真是優秀」。