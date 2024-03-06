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網紅馬克媽媽「驚傳離婚」！突曬單身宣言　發文認了：好聚好散

▲網紅馬克媽媽突曬單身宣言，疑似離婚恢單，事後又發文：「好聚好散」。（圖／馬克媽媽IG）
▲網紅馬克媽媽突曬單身宣言，疑似離婚恢單，事後又發文：「好聚好散」。（圖／馬克媽媽IG）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅「馬克媽媽」的粉專擁有30萬人追蹤，她育有一對雙胞胎女兒與2個兒子，時常在臉書上分享育兒日記，與生活點滴。昨（5）日她突然發文表示「2024年，我是周小姐翠華，請多多指教，謝謝」，網友們紛紛猜測她疑似婚姻出狀況，事後她也發文：「放下放手不再執著是一種解脫，道別時好聚好散是我們的功課。」貌似認了斬斷一段關係。

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▲馬克媽媽宣告自己叫周小姐翠華，被認為是單身宣言。（圖／我愛小馬克臉書）
▲馬克媽媽宣告自己叫周小姐翠華，被認為是單身宣言。（圖／我愛小馬克臉書）
馬克媽媽昨日在臉書上曬出一張個人美照，寫上「2024年，我是周小姐翠華，請多多指教，謝謝」，一句「我是周小姐翠華」，被網友猜測是單身宣言，底下留言眾說紛紜，「這幾年辛苦妳了」、「這是….單身宣言嗎？」、「恢復成小姐了嗎？！」、「馬克媽媽單身了嗎？」、「不是我們想的那樣吧。」

▲馬克媽媽一番話疑似默認離婚。（圖／馬克媽媽IG）
▲馬克媽媽一番話疑似默認離婚。（圖／馬克媽媽IG）
發文1小時後，馬克媽媽又在IG限時動態寫下，「私事驚動了大家，我很抱歉，命運的安排今生來此，我們有各種緣份要相遇，有時是續緣，有時是了緣，道別時好聚好散是我們的功課，也許來生可以以另一種型態再見，放下、放手不再執著是一種解脫，願每個人都能悟得緣分的意義不再糾結，祝福彼此。」全文沒點破是否離婚，也沒否認網友們的猜測，讓粉絲們相當擔心。

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