台大狼醫下藥性侵多名女業務、傳復聘教授　台大：教評會尚未決議

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范雲指出，該名加害人雖於去年12月遭台大停聘接受調查，然而今年1月，台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並將在本週五召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。
台大回應，該案檢舉人A女去年即已對涉案教師提出刑事告訴，案經台北地檢署偵查後做成不起訴處分；但A女不服並提起再議，經台灣高等檢察署發回後，並由台北地檢署再偵查結果仍為不起訴處分；另2位檢舉人所提檢舉案，則是經台大性騷擾防治委員會審議結果決議為不成立性騷擾。
台大表示，該校教評會去年12月中旬已依據教師法針對涉案教師做出暫時停聘6個月，以靜待調查的決議，然而因地檢署及性騷擾防治委員會均未認定涉案教師成立犯罪或違法情事，故涉案教師乃依法向該校教評會申請復聘，目前教評會尚未作成決議，但強調，對於本案仍會秉持依法行政、客觀公正、勿枉勿縱等原則處理。
對於台大的說法。范雲表示，很遺憾台大避談該加害醫師，已經被台大醫院以違反醫師倫理規範第3條被解職的事實，作為台大教師，她沉痛呼籲台大同事，在38婦女節所召開的教評會，應該要做出有道德高度、不違反法令的決定，依教師法第14條，予以解聘、且終身不得聘認為教師，以維護學生權益。
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