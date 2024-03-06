台灣接班潮啟動！逾6成有接班人計畫　過半接受與專業經理人共治

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安永這次調查由家族成員與治理、家族企業所有權治理與接班、家族財富治理共3大面向探討。有67%已建立接班人計畫，較2022年增加5%，顯示家族企業積極培養優秀接班人。另外，有55.8%家族企業過半數的總經理由專業經理人擔任，顯示家族企業經營思維轉換，逐漸接受由家族成員與專業經理人共治的型態，提升家族企業的經營績效與運作效率。
就調查對象的結構分析，除了經營者之外，「父母共同參與經營」比例大幅升高，由14%上升至22%，「子女共同參與經營」（18%）大幅下降9%，顯見企業在近2年的接班趨勢，已有後代接班或賦予後代更重要的職務，進入接班歷練。
當然，家族成員情感維繫是家族凝聚力的重要因素，前3種聯繫情感的方式分別為「聚餐」（39%），其次是「旅遊」（19%）、「掃墓」 （18%），並有69%受訪家族企業會「定期舉辦聯繫感情的聚會」（69%），相較2022年增加8%，顯見家族企業成員更重視家族的情感維繫。
此外，家族治理也至關重要，最需要強化的前3個項目是「完善家族接班計畫」（27%）、「家族規範與責任的訂定及制度化」（24%）、「傳承家族願景和價值觀」（19%），其中「家族規範與責任的訂定及制度化」相較前兩年增加8%，顯見治理已開始著重於實質制度面的落實與建置。