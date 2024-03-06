經歷落髮之苦　EDNA品牌主理人Eddie：環境與壓力是元兇

成立EDNA的起源，主理人Eddie說，過去在髮廊替客人做造型時，發現普遍客人都有頭皮與頭髮常見的問題，不去改善也會影響造型呈現，於是開始自創研發三款單效洗髮精，研發效能成分與香氣的比例調配之外，甚至考慮外在因素像台灣悶濕熱環境，提供髮肌全方位防護。
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品牌重視成分對於頭皮與人體反應與功效，研發上秉持科技與數據。Eddie提到第一階段洗髮精推出後，花了兩年時間累積客人反饋，終於在去(2023)年七月再推改良版的第二代產品，成分全面升級，除了針對控油、抗敏及保濕三種功效，也結合氣味科學，利用氣味療癒身心，讓顧客在家也能擁有高品質的頭皮養護時光。
Eddie分享去年自己突然出現圓形禿，甚至有落髮情形，意識到頭皮問題症狀全來自「外在環境與生活壓力」，因此用自身經驗去研發產品，過程中不斷反覆測試，希望能達到想要的成效，後來他發現不光是產品如何解決頭皮問題，幫助顧客遠離頭皮老化之外，外在因素也相當重要，因此如何「減壓」成了最大難題 。
幫頭皮減壓享受森林髮浴！EDNA 3款單效洗髮精以植萃出發加入效能 解決潮濕氣候髮絲痛點
台灣一年四季年均濕度高達80％導致頭皮出油或是擾亂油脂機制，整體造型容易毛躁塌陷。Eddie研發產品時，留意台灣潮濕氣候特性，調配出適合台灣人的髮肌配方，強調「天然的不一定最好」，品牌更重視成分對於頭皮與人體的反應，第二代產品3款單效洗髮精，分別為檀沙洗髮露、賦檸洗髮露以及恬栗洗髮露；各有不同效用與香氣，以木質調為基底，透過氣味科學讓沐浴體驗升級，不只頭皮壓力釋放，氣味上也可以分泌多巴胺，在心情上得到舒壓。
EDNA專業洗護髮品：實踐將沙龍體驗搬進家裡 溫和漸進式養護頭皮
三大系列分別將常見頭皮問題一網打盡，頭皮出油救星「Sandalwood檀沙洗髮露」屬於高級檀香、茶樹和羅勒的香氛，成分特別添加「鋅PCA」，這是屬於生理性的皮脂調節劑，有效減少頭皮氣味，另外含有Climbzaole抗菌成分，讓頭皮形成一道保護膜。另外，天然認證的檸檬香桃木減緩油脂分泌，溫和洗去油汙，保護頭皮及頭髮的健康狀態。
頭髮皮膚與臉部肌膚相同，易受外在環境干擾，頭皮容易泛紅或搔癢。「Citrus lemon賦檸洗髮露」以清新淡雅檸檬、迷迭香、雪松為主要香氣，成分取自於球蘭的酵母，維持頭皮生態穩定，另外含有豐富的營養成分像是乳酸、多種氨基酸及多種維生素，保持頭皮平衡並舒緩不適，有機蠟菊萃取液也能深層滋養秀髮。
完美秀髮與健康頭皮養護製造機「EDNA」：溫和有感改善需求
長期染燙或做造型，髮絲乾燥斷裂受損，使用「Ribes rubrum恬栗洗髮露」有效修護屬於紅醋栗、橙花、橡木的香味，成分萃取自南美洲亞馬遜秘魯「龍血樹」，號稱深入肌底高保濕、高修護，能有效修復屏障並改善乾燥狀況，搭配恬栗賦活護髮乳及恬栗賦活精萃，修護髮芯及髮絲，達到秀髮柔順光澤。
主理人Eddie說到品牌精神「專注效能-以最溫和的方式有效改善需求」為理念，致力於解決台灣人頭皮狀況問題，提供最適合濕熱氣候的沙龍級髮品照護，期待透過持續研發進化，達到最好的功效。
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