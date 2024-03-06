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AI薪資燙金！職缺冠上AI待遇高53%　資訊類平均8萬、這一行差最多

▲104人力銀行調查指出，職缺冠上AI就能為薪資「燙金」，平均待遇相較非AI職缺高出53%。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.05）
▲104人力銀行調查指出，職缺冠上AI就能為薪資「燙金」，平均待遇相較非AI職缺高出53%。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.05）

記者李琦瑋／台北報導

104人力銀行日前舉辦媒體春酒，分享AI引發的職場學習新浪潮，提到目前跨產業、跨職務都需要AI人才，其中最缺的是軟體設計工程師；內部數據顯示，職缺冠上AI就能為薪資「燙金」，平均待遇相較非AI職缺高出53%；資訊類AI職務最高薪，平均月薪8萬，財會／金融專業類薪資彈升最高，從月薪3.9萬增至6.2萬元，增幅為60%。

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104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇指出，AI的崛起改變全球勞動力市場，全球研究院跨國顧問公司麥肯錫就預估，2030年全球將有4~8億個工作被自動化取代，同時也會造就9億個新工作崛起；《財星》雜誌也提到，公司若沒有提供AI相關技能培訓，恐怕會流失Z世代人才。

翁維薇提到，目前跨產業、跨職務都需要AI人才，並揭露AI職缺數最多的前5名，以電子資訊／軟體／半導體相關業的軟體／工程類人員為最多，其次是一般製造業的工程研發類人員，特別的是第3到5名，皆非工程職類，如批發／零售／傳直銷業的業務銷售類人員、法律／會計／顧問／研發／設計業的行銷類人員、一般服務業的設計類人員等。

從104內部數據觀察發現，從AI相關關鍵字找出企業徵才趨勢，2023年第4季每月有2.4萬個與AI相關的工作機會，比2019年同期，5年間成長了29%，其中最缺的人才是軟體設計工程師、其次是演算法開發工程師、韌體設計工程師，月均工作數都比2019大增逾100%。

翁維薇指出，再從104內部數據觀察發現，相同的職缺，只要冠上AI二字，就能為薪資鍍金，2023年AI職缺數平均企業提供薪資待遇，比非AI職缺高出53%，其中產業部分，以醫療保健及環境衛生業鍍金最多、年漲幅25%；職務方面則是以經營／人資類鍍金最多，年漲幅為52%。

▲AI高薪職務TOP3與薪資彈升職類TOP3。（圖／104人力銀行提供）
▲AI高薪職務TOP3與薪資彈升職類TOP3。（圖／104人力銀行提供）
翁維薇說，另外還觀察到，職務具備AI相關關鍵字，平均月薪可從4.1萬成長到5.7萬，增幅約38%，其中資訊軟體系統類因負責將AI技術落實到應用面，平均月薪可達8萬元以上，為最高。

AI高薪職務前3名為資訊軟體系統類月薪8萬元、醫療保健服務類月薪7.6萬、經營／人資類月薪6.6萬元。薪資彈升最高的前3名則是財會／金融專業類，從月薪3.9萬增至6.2萬元，增幅為60%；醫療保健服務類4.9萬增至7.6萬元，增幅為54%；生產製造／品管／環衛類從4萬增至6.1萬元，增幅為54%。

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