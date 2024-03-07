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虎航促銷僅一天10:00快搶！澳門899、日本1799元起　要簡單2條件

▲台灣虎航又推促銷，只有今（7）日一天，10:00開搶至今晚23:59截止，最低飛澳門單程未稅價899元，飛日本也僅1799元起。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航又推促銷，只有今（7）日一天，10:00開搶至今晚23:59截止，最低飛澳門單程未稅價899元，飛日本也僅1799元起。（圖／台灣虎航提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航又推出促銷，此次歡慶虎航tigerclub會員突破百萬人， 特別舉辦今（7）日一天針對會員的封館促銷，優惠10:00開始至今晚23:59截止。最低飛澳門單程未稅價899元，飛日本也僅1799元起。但限定兩條件，包含需是會員之外，還要下訂來回機票，才享優惠。還未是會員的趕緊註冊，免費申辦，即可開始搶訂。另外樂桃航空也有推出「春日樂桃桃」促銷，優惠日期至3月8日午夜截止，等於還有兩天。

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虎航推出限定只有今（7）日一天的封館優惠，包含相當多航線，日、韓、澳、越、泰皆有，只要是會員，且同時購買來回機票，最低價是單程未稅899起，就能飛澳門，此外，飛日本單程未稅價則是1,799起、飛韓國1,699起、飛泰國1,799起、飛越南1,799起，其中光是台灣人最愛的日本航線，就包含東京成田、東京羽田、大阪、沖繩、名古屋、函館、岡山、花卷、佐賀等多個航線。可下訂時間為2024年3月8日～ 6月30日，但各航線細節與限定不一，依官網航班時間為主。

此次還推出tigerpoints回饋點數活動，日本回饋加碼 5%，韓國加碼 20%，越南、泰國、澳門則加碼100%。當然，必須完成旅程後，點數才會入帳。

▲想飛到東京玩，可趁此次台灣虎航一日封館優惠，圖為澀谷的知名景點Shibuya Sky。（圖／記者葉盛耀攝）
▲想飛到東京玩，可趁此次台灣虎航一日封館優惠，圖為澀谷的知名景點Shibuya Sky。（圖／記者葉盛耀攝）

樂桃航空也有推出「春日樂桃桃」促銷，優惠日期至3月8日午夜截止，適用飛行期間為2024年03月22日到10月26日，但是不含暑假。其中最低價即是台北飛沖繩單程機票1690元起，而台北飛東京成田單程機票2480元起，台北飛東京羽田單程機票2960元起台北飛大阪單程機票2750元起，上列價格皆為未稅價。且不僅台北（桃園機場）起飛有促銷，高雄（小港機場）也有飛大阪單程未稅機票2,890元起

▲樂桃航空也有推出「春日樂桃桃」促銷，優惠日期至3月8日午夜截止。（圖／樂桃航空提供）
▲樂桃航空也有推出「春日樂桃桃」促銷，優惠日期至3月8日午夜截止。（圖／樂桃航空提供）

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